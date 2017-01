2017-01-22 16:17:00.0

Augsburg Stand in Inningen eine keltische Viereckschanze?

Altertumsexperten erforschten zwei Monate lang das AWO-Grundstück an der Bobinger Straße.

Zwei Monate lang waren die Archäologen fleißig und erforschten die von seiner früheren Bebauung freigemachte AWO-Liegenschaft an der Bobinger Straße recht genau. Hier sollen eine betreute Seniorenwohnanlage und einige Studentenwohnungen entstehen. Und wie erwartet, trafen die Experten ins Volle: Insgesamt 119 Befunde konnten ausgemacht werden. Darunter viel „Kleinzeug“: Lehmabbau- und Pfostengruben, letztere weisen auf hölzerne Bauten hin. Auch Tierskelette, Keramikabfall und Kachelbruch sowie einige vorgeschichtliche Scherben.

Idealer Siedlungsraum

ANZEIGE

Denn die Inninger eiszeitliche Hangkante zur Wertach hin ist uraltes Siedlungsgebiet. Die hochwasserfreie Lage und die Nähe zu den östlich gelegenen guten Ackerböden waren in allen Zeiten ein idealer Siedlungsraum. Die archäologischen Hinterlassenschaften unserer Alt- und Uraltvorderen umfassen dort den gesamten historischen Bogen von der grauen Vorgeschichte bis hinein ins Mittelalter. Aber eine Besonderheit tut sich doch auf: Entlang der westlichen Grundstücksgrenze verläuft ein 4,40 Meter breiter Graben, der wohl in der Römerzeit verschüttet wurde.

Elf Beigefäße

Und dieser könnte – so vermuten es die Archäologen – zu einer vorrömisch-keltischen Viereckschanze gehört haben. Deren Situierung wäre ideal gewählt worden. Über dem Wertachtal thronend und mit freiem Blick auf die östliche Hochfläche. Immerhin: Die Inninger hätten damit einen echten archäologischen Schatz in ihrer Ortsgeschichte zu verzeichnen. Es kommt noch etwas hinzu: Die Altertumsforscher konnten auch eine Grablege aus der Urnenfelderzeit – die der keltischen Epoche vor etwa 3 000 Jahren voranging – ausfindig machen. Ein armer Teufel wird es aber nicht gewesen sein, dessen Asche in der dort aufgefundenen Trichterhalsurne seine letzte Ruhe fand, denn gleich elf kleinere Beigefäße umrahmten sie. Vorratsbehältnisse, Henkelbecher, Tassen und Schalen sollten seine sterblichen Überreste auf deren ewigen Reise begleiten.

Und ein wenig stolz wäre er vielleicht schon gewesen, der dort seinen Frieden gefundene Inninger aus der Urnenfelderzeit. Wenn er gewusst hätte, dass später die Kelten nebenan eine Viereckschanze gleichsam zum Schutze seiner Grablege errichten. (münz)