2017-02-24 11:33:00.0

Neuburg Steckenreiter quälen sich in der Hitze

Stadtrat Bernhard Pfahler fordert, dass das Wohl der Kinder beim Schloßfest im Vordergrund stehen müsse. Der Vorsitzende des Verkehrsvereins weist die Vorwürfe zurück Von Dorothee Pfaffel

Eigentlich wollte Angela Kockers, Leiterin der Städtischen Schule für Tanztheater in Neuburg, nur das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Doch dann brachte Stadtrat Bernhard Pfahler, Verkehrsreferent und Organisationsleiter des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), in der Sitzung des Kulturausschusses ein ganz anderes Thema zur Sprache: Die jungen Steckenreiter hätten beim Schloßfest 2015 bei unzumutbaren Temperaturen tanzen müssen, seien teilweise sogar dehydriert gewesen. Zwei Veranstaltungen mussten abgesagt werden, eine wurde verschoben. Pfahler wollte wissen: Werden die Steckenreiter-Tänze heuer wieder in der größten Mittagshitze stattfinden?

Kockers berichtete, dass sie versucht habe, den Verkehrsverein, der das Schloßfest organisiert, davon zu überzeugen, die Auftritte der Steckenreiter auf spätere Uhrzeiten zu verlegen. Mittags und am frühen Nachmittag – zu dieser Tageszeit traten die Steckenreiter bisher auf – würde die Sonne nämlich direkt auf die Bühne im Schlosshof scheinen. Die schweren Kostüme seien sehr warm und der Bühnenboden dann extrem heiß: „Die Kleinen verbrennen sich die Füße!“ Doch, wie Kockers sagte, sei der Verkehrsverein ihrer Bitte nicht nachgekommen.

Pfahler bat deshalb Oberbürgermeister Bernhard Gmehling um Unterstützung: „Das Wohl unserer Neuburger Kinder muss uns das Wichtigste sein“, betonte er. Der Oberbürgermeister machte dem BRK-Mann allerdings wenig Hoffnung: Der Einfluss der Stadt auf das Programm des Verkehrsvereins sei gering. Das Verlegen der Vorstellungen würde vermutlich einen ganzen „Rattenschwanz“ an Änderungen nach sich ziehen.

Friedhelm Lahn, Vorsitzender des Verkehrsvereins, sagte gestern auf Nachfrage der Neuburger Rundschau zu den Vorwürfen: „Das Wohl der Kinder und der Mitwirkenden generell liegt uns schon am Herzen.“ Deshalb habe man 2015 den Gruppen beim Umzug nahegelegt, ihre Darbietungen einzuschränken, damit der Zug bei der Hitze möglichst schnell in der Altstadt ankomme. Dass einige der Steckenreiter dehydriert gewesen seien, davon wisse er nichts. Sie bekämen auf jeden Fall ausreichend Getränke. Dieses Jahr könne man am Programm nichts mehr ändern. Sollte es nötig sein, werde man die Aufführungen eben wieder streichen müssen. Was zukünftige Schloßfeste angehe, werde das Schloßfest-Komitee noch einmal über den zeitlichen Ablauf beraten. Allerdings sei der Sommer 2015 eine Extremsituation gewesen, davor habe es nie Probleme gegeben. Würde man die Auftritte der Steckenreiter nach hinten schieben, müsste man die Darbietungen wahrscheinlich insgesamt reduzieren. Lahn: „Das kann nicht im Sinne des Schloßfests sein. Wir wollen dem Publikum etwas bieten und die Kinder wollen zeigen, was sie können.“

Angela Kockers erklärte noch in der Sitzung am Mittwochabend mit Nachdruck: „Bei so einem Wetter werde ich einfach sagen: Nein!“