2017-10-03 18:15:00.0

Augsburg Steine auf Gleisen legen Zugverkehr lahm

Steine auf den Gleisen: Zwischen Oberhausen und Gersthofen beziehungsweise Westheim kam es am Dienstag kurzzeitig zu Verzögerungen. Von Andrea Baumann

Unliebsame "Überraschung" am Feiertag für Bahnpassagiere: Weil die Polizei Steine auf den Gleisen beim Oberhauser Bahnhof entfernen musste, wurde die Bahnstrecke zwischen Augsburg-Oberhausen und Gersthofen beziehungsweise Westheim am späten Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr kurzzeitig gesperrt. Die Züge wurden an den Bahnhöfen festgehalten, bis die Bahn die Sperrung wieder aufhob. Wer die Steine auf die Gleise legte, ist noch nicht geklärt.