2017-06-06 15:39:08.0

Augsburg-Pfersee Stichflamme: Mann verbrennt sich an selbstgebauter Poolheizung

Ein Mann aus Pfersee hat sich eine eigene Heizung für seinen Pool gebaut. Für einen Bekannten entpuppte sich die Konstruktion als äußerst gefährlich.

Verbrennungen im Gesicht und an der linken Schulter hat sich ein 29-jähriger an einer selbstgebauten Poolheizung in Pfersee zugezogen. Wie die Polizei jetzt berichtet, geschah der Unfall bereits am Freitagabend gegen 18.30 Uhr. Demnach wollte ein 30-Jähriger seine selbstgebaute Heizung für den Gartenpool mit Ethanol befüllen. Die Eigenkration bestand aus einem alten Ölfass und Kupferrohren.

Allerdings war die Poolheizung bereits vorher schon in Betrieb und deshalb noch heiß. Als er das Ethanol hineinfüllte, kam es zu einer Verpuffung mit einer Stichflamme. Der 29-jährige Freund des Poolbesitzers, der zu diesem Zeitpunkt durch eine Wartungsklappe ins Innere des Ölfasses schaute, erlitt Verbrennungen. Er wurde ins Klinikum Augsburg gebracht. ina