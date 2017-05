2017-05-05 12:35:00.0

Kommentar Stolpersteine: Wo war die Stadtspitze?

In Augsburg wurden die ersten Stolpersteine im Gedenken an Opfer der Nationalsozialisten verlegt. Die Stadtspitze war nicht vertreten. Warum? Von Eva Maria Knab

Es war ein wichtiger Moment: 72 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden an öffentlichen Straßen und Plätzen in Augsburg Stolpersteine und Metallbänder für Opfer des Naziterrors angebracht. Es war die erste Aktion dieser Art. Weitere sollen folgen. Und das ist gut so. Es ist wichtig, die Erinnerung an diese Menschen und ihr Schicksal wachzuhalten. Die Gräueltaten der Nationalsozialisten dürfen sich nicht wiederholen.

Sehr schade

Sehr schade ist aber, dass sich bei der gestrigen Gedenkaktion niemand von der Stadtspitze blicken ließ. Zwar gibt es viel Ärger um acht nicht genehmigte Stolpersteine. Trotzdem wäre es richtig gewesen, den Opfern und ihren Familienangehörigen Respekt zu erweisen. Noch dazu hat sich die Stadt im Vorfeld öffentlich mit dem „Augsburger Weg“ gebrüstet. Er soll über Augsburg hinaus Zeichen setzen in der Erinnerungskultur. Die Argumente der Stadt, man wolle sich bewusst zurückhalten, damit die Opfer, Angehörigen und Initiativen an diesem Tag im Vordergrund stehen, wirkt nicht überzeugend. Ein Grußwort des Bürgermeisters am Abend vor der eigentlichen Aktion reicht nicht aus, um dem „Augsburger Weg“ den angemessenen Stellenwert zu geben.