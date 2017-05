2017-05-04 13:41:00.0

Augsburg Stolpersteine in Augsburg verlegt - Staub löst Feueralarm aus

In Augsburg wurden am Donnerstag die ersten Stolpersteine an öffentlichen Straßen und Plätzen verlegt. Am Martin-Luther-Platz gab es einen kleinen Zwischenfall. Von Ina Kresse

In Augsburg hat der Kölner Künstler und Stolperstein-Erfinder Gunter Demnig insgesamt zwölf Stolpersteine in Erinnerung an NS-Opfer verlegt.

Eugen Oberdorfer und seine Frau Emma wurden am 7. März 1943 nach Auschwitz deportiert und ermordet. Sie hatten zuvor in Augsburg die Schirmfabrik im Haus der heutigen Maximilianstraße 17 betrieben, in dem Burger King nun eine Filiale betreibt. In der Maximilianstraße wurden am heutigen Donnerstag die ersten Stolpersteine verlegt, die an das Schicksal von Eugen Oberdorfer und seiner Frau Emma erinnern.

Die Enkelin der Opfer, Miriam Friedmann, legte Blumen nieder. Sie sagte: "Ich bin sehr froh, dass meiner Großeltern gedacht wird."

Staub bei der Stolperstein-Verlegung löst Feueralarm aus

Am Martin-Luther-Platz 5 erinnern Stolpersteine künftig an die Familie Friedmann. Beim Verlegen kam es zu einem kleinen Zwischenfall: Staub stieg in die angrenzende Kreissparkasse und löste einen Feueralarm aus. Da die Feuerwehr anrückte, musste die Veranstaltung kurzzeitig unterbrochen werden.

Danach ging es in die Ganghoferstraße 2. Dort erinnert jetzt ein Stolperstein an Karl Nolan. Er war einer der ersten Hitlergegner aus Augsburg, die im KZ Dachau ermordet wurden. Die Stolpersteine für seine Frau Rosa sowie für die gemeinsame Tochter und Augsburger Ehrenbürgerin Anna Pröll wurden von der Stadt bislang nicht genehmigt. Künstler Gunter Demnig verlegte daher erst einmal Platzhaltersteine.

Heute wurden noch weitere Stolpersteine verlegt: in der Wertachstraße 1 für Familie Lossa, in der Mittelstraße 2 für das Ehepaar Weichenberger und in der Reischlestraße 33 für die Familie Pröll.

Stolpersteine erinnern in Augsburg an NS-Opfer

Am Donnerstagnachmittag ging es mit den Erinnerungsbändern weiter: Sie wurden in der Donauwörtherstraße 90 für die Sinti-Familie Reinhardt angebracht und in der Stadtbachstraße 9 für den wegen Widerstands gegen den Krieg hingerichteten Josef Prantl.

