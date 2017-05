2017-05-16 08:45:26.0

Augsburg Strafjustizzentrum: Staatsanwalt springt aus drittem Stock

Großeinsatz am Dienstagvormittag am Augsburger Strafjustizzentrum: Dort stürzte ein Staatsanwalt aus dem dritten Stock in das Foyer.

Der Vorfall ereignete sich vor den Augen etlicher Gerichtsbesucher und -Beschäftigter gegen 8.30 Uhr in dem Gebäude in der Gögginger Straße in Augsburg. Wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte, sprang der Mann aus dem dritten Stock des Justizgebäudes in das zentrale Foyer des Hauses.

Polizei und Rettungskräfte rückten mit einem größeren Aufgebot an. Bis der Notarzt eintraf, kümmerte sich ein anwesender Gerichtsmediziner um den Mann. Der Teil des Foyers, in dem sich der Vorfall abspielte, wurde abgesperrt. Mitarbeiter eines Kriseninterventionsteams kümmerten sich um mehrere Schüler, die während des Vorfalls im Strafjustizzentrum waren.

Der Gesundheitszustand des Anklagevertreters war am späten Vormittag noch unklar. Die Augsburger Staatsanwaltschaft kündigte für Mittag eine Pressemitteilung an.

Gegen 9.15 Uhr wurde der normale Dienstbetrieb im Gericht wieder aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an. AZ