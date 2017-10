2017-10-29 09:53:22.0

Sturm "Herwart" Straße zwischen Odelzhausen und Mering gesperrt - Züge fallen aus

Die Staatsstraße 2052 zwischen Mering und Odelzhausen auf Höhe Zillenberg ist am Sonntagmorgen wegen Aufräumarbeiten komplett gesperrt. Mehrere Bäume waren auf die Straße gestürzt. Von Nadine Ellinger

Sturmtief "Herwart" hat in der Nacht auf Sonntag auch Bayern erreicht. Starke Sturmböen haben in der Region mehrere Bäume und Straßenschilder zum Umstürzen gebracht. Besonders schwer getroffen hat es dabei die Staatsstraße 2052 zwischen Mering und Odelzhausen. Mehrere umgestürzte Bäume blockierten am Sonntagmorgen die Fahrbahn auf Höhe Zillenberg (Gemeinde Ried, Landkreis Aichach-Friedberg). Laut Polizei werden die Aufräumarbeiten noch den ganzen Tag andauern. Bis dahin bleibt der A8-Zuführer komplett gesperrt.

Die A8 zwischen Neukirchen und Siegsdorf ist ebenfalls in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt, weil umgestürzte Bäume die Fahrbahn blockieren. Die Sperrung dauert laut Polizei bis voraussichtlich 16 Uhr an.

Im Augsburger Stadtgebiet halten sich die entstandenen Schäden laut Polizei noch in Grenzen. Schwere Schäden blieben bisher aus. Die Augsburger Feuerwehren sind dennoch am Sonntagmorgen mit Aufräumarbeiten beschäftigt, so die Polizei. Auch in weiteren Teilen Bayerns hat Sturmtief "Herwart" in der Nacht auf Sonntag Bäume umgerissen und dadurch vielerorts zu Verkehrsbehinderung geführt. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

Im Nördlinger Raum (Landkreis Donau-Ries) stürzte im Waldstück zwischen Höchstädt und Hohenaltheim ein Baum um, die Feuerwehr musste die Straße 2212 wieder frei räumen. Auch im Bereich Wallerstein sei ein Baum umgestürzt, teilt Kreisbrandinspektor Thomas Fink mit.

Sturm "Herwart" sorgt für Zugausfälle in Teilen Bayerns

Auch die Bahnstrecken in weiten Teilen Bayerns sind am Sonntagvormittag vom Unwetter betroffen. Umgestürzte Bäume blockieren derzeit die Strecke zwischen Iffeldorf und Penzberg (Landkreis Weilheim-Schongau). Die Züge aus Richtung München/Tutzing enden deshalb vorzeitig in Seeshaupt (Landkreis Weilheim-Schongau), teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Morgen mit. Es muss auf Schienenersatzverkehr ausgewichen werden.

Ebenfalls betroffen von Störungen ist die Strecke zwischen Murnau und Oberammergau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) sowie zwischen Fürth und Cadolzburg (Landkreis Fürth). Auch hier müssen Bahnkunden auf Busse umsteigen.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturmböen in der Region

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet damit, dass der Sturm in Bayern am Sonntagvormittag seinen Höhepunkt erreicht. In der Region Augsburg warnt er vor schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Kilometer pro Stunde. In Schauernähe kann es sogar zu orkanartigen Böen kommen. Im Raum München und im Allgäu besteht derzeit Unwetterwarnungen (Stufe 3) wegen orkanartiger Böen. Dem DWD zufolge sind Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 115 km/h möglich.

Besonders im Norden Deutschlands hat der Sturm "Herwart" schwer gewütet. Die Polizei in Schleswig-Holstein berichtete in der Nacht von umgekippten Bäumen und eingestürzten Baugerüsten. Im nordfriesischen Oldenswort fiel eine historische Mühle dem Sturm zum Opfer. Die Bahnstrecken zwischen Kiel und Hamburg sowie zwischen Flensburg und Hamburg wurden durch umgestürzte Bäume blockiert. In Hamburg wird am Vormittag eine schwere Sturmflut erwartet. Dort musste die Feuerwehr bis zum Sonntagmorgen bereits 550 Mal ausrücken. Mittlerweile würden die Orkanböen nachlassen, was die Einsätze der Feuerwehr erheblich erleichtere, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Sturmtief "Herwart": Bahn stellt Zugverkehr ein

Wegen "Herwart" hat die Deutsche Bahn in weiten Teilen Deutschlands am Sonntagmorgen ihren Zugverkehr eingestellt. Derzeit führen keine Züge mehr in Nord- und Mitteldeutschland, teilte ein Bahnsprecher am Morgen in Berlin mit. Betroffen seien die Strecken in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. (mit dpa)

