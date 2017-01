2017-01-19 06:00:00.0

Augsburg Straßenerneuerung: Anlieger protestieren gegen Sanierungskosten

Im Siedlerweg und der Karwendelstraße ist mit hunderten Widersprüchen zu rechnen, wenn Anwohner die Straßenerneuerung mitbezahlen müssen. Was macht die Stadt? Von Stefan Krog

Der Siedlerweg ganz im Norden der Stadt in der Firnhaberau ist eine idyllische Straße mit gepflegten Einfamilien- und Reihenhäusern – die Fahrbahn ist hingegen weniger gepflegt, weil in die Jahre gekommen und sanierungsbedürftig. Die Stadt will die Sanierung angehen, doch es regt sich massiver Protest von Anwohnern. Denn diese müssen laut kommunaler Abgabenordnung die Sanierung mitbezahlen. Hier und in der Karwendelstraße in Hochzoll proben Anlieger jetzt den Aufstand: 250 Haus- und Grundstücksbesitzer haben bereits angekündigt, gegen entsprechende Bescheide Widerspruch einzulegen, sollten sie gemäß der jetzigen Satzung zur Kasse gebeten werden. „Es geht teils um Kosten von 20000 Euro. Das ist für viele Leute nicht zu bezahlen“, sagt Bettina Müller, die für die Interessengemeinschaft Siedlerweg spricht.

Hintergrund ist, dass die Stadt in beiden Straßen eine Sanierung plant. Weil dadurch die Erschließung verbessert wird und somit der Wert der Immobilien steigt, verlangt das Tiefbauamt seit jeher einen Beitrag der anliegenden Grundeigentümer. In Augsburg sind das in reinen Anliegerstraßen immerhin 70 Prozent der Sanierungskosten. An Hauptverkehrsstraßen zahlt die öffentliche Hand deutlich mehr, weil sie ja stärker von der Allgemeinheit genutzt werden. Nach diesem Muster verfahren die meisten Städte und Gemeinden in Bayern, und der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat im November in einem Urteil nochmal deutlich gemacht, dass er dies als Regelfall ansieht. Egal ob Fußgängerzone, Bismarck- oder Bayerstraße (Göggingen) in den vergangenen Jahren – immer zahlten die Bürger mit.

ANZEIGE

Um das Ob geht es den Anliegern aus dem Siedlerweg und der Karwendelstraße auch gar nicht, sondern um das Wie. Denn seit April gibt es rechtlich die Möglichkeit, dass bayerische Städte und Gemeinden so genannte „wiederkehrende Beiträge“ einführen. Das bedeutet: Wird eine Straße saniert, zahlen dafür nicht nur die unmittelbaren Anlieger, sondern alle Grundstückseigentümer eines Stadtviertels oder gar des ganzen Ortes. Und das hat wiederum zur Folge, dass statt einmalig hoher Beiträge regelmäßig niedrige Zahlungen fällig werden. Der Ausbaubeitrag wäre praktisch wie eine jährliche Grundsteuer zu entrichten, wobei diese Kosten im Gegensatz zur Steuer von Vermietern nicht auf ihre Mieter umgelegt werden können.

Anwohner: Kosten verteilen

Beispiel Karwendelstraße: Mit 4,2 Millionen Euro wurde zuletzt kalkuliert, grob die Hälfte zahlen die rund 250 anliegenden Grundeigentümer. Im Durchschnitt wären das 8000 Euro pro Wohnung oder Haus (die tatsächliche Höhe bemisst sich nach der Größe des Grundes). Wie hoch im Vergleich ein „wiederkehrender Beitrag“ wäre, hängt unter anderem davon ab, wie viel im Viertel saniert wird und wie groß das Grundstück ist. Pro Quadratmeter und Jahr wäre mit Beträgen im einstelligen oder niedrigen bis mittleren zweistelligen Beträgen zu rechnen.

„Es ist eine bessere Planung für die Stadt möglich, man verteilt die Kosten auf mehr Schultern und gestaltet sie so verträglicher“, sagt Jürgen Raab, der in Königsbrunn für die Freien Wähler im Stadtrat sitzt und sich mit der Thematik vertieft auseinander gesetzt hat. Die einmalige Kostenerhebung sei hingegen für die Verwaltung von Vorteil. „Es gibt eine klare Struktur, aber Anwohner haben mitunter hohe Belastungen zu tragen.“

Bei der Stadt Augsburg sind Verwaltung und Fraktionen nach wie vor dabei, zu prüfen, wie sie mit der Thematik umgehen. Das Baureferat wollte, nachdem im Frühjahr 2016 der Weg zu wiederkehrenden Beiträgen frei wurde, ursprünglich bis zur Sommerpause einen Vorschlag für den Stadtrat ausarbeiten. „Eine Entscheidungsfindung stellt sich als überaus schwierig dar“, so Baureferent Gerd Merkle (CSU).

Arbeitsgruppe tagt

Seit Juni 2016 gibt es eine Arbeitsgruppe aus Stadtratsfraktionen und Bauverwaltung. Im März 2017 soll erneut getagt werden. Seines Wissens habe bisher noch keine Großstadt in Bayern auf wiederkehrende Beiträge umgestellt, so Merkle. Die Verwaltung scheint, so ist zu hören, eher kein Freund von wiederkehrenden Beiträgen zu sein. Begründet wird dies mit mehr Verwaltungsaufwand, der auch mehr Personal nötig machen würde.

Zudem müsste Bürgern dann vermittelt werden, dass sie auch für die Sanierung einer 300 Meter entfernten Straße mitbezahlen müssen, obwohl die vielleicht marode Straße vor der eigenen Haustür noch nicht gerichtet wird.

Fest steht, dass die Stadt grundsätzlich am Straßenausbaubeitrag festhalten wird. Wie viel Geld sie jährlich dadurch einnimmt, ist nicht zu beziffern, weil dies auch davon abhängt, wie viel Sanierungsmaßnahmen sie in Angriff nimmt.

Im Siedlerweg und der Karwendelstraße werden in diesem Jahr zumindest keine Bagger auffahren. Für beide Vorhaben muss erst noch die konkrete Planung beauftragt werden.

Info: Am Freitag findet um 18 Uhr im „Neuen Hubertushof“ in der Firnhaberau (Hubertusplatz 2) ein Vortrag von Jürgen Raab zum Thema statt. Veranstalter ist das FW-nahe Bildungswerk für Kommunalpolitik Bayern.