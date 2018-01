2018-01-05 13:25:00.0

Region Augsburg Straßenparty, Oldtimer und der Wilde Westen: Veranstaltungstipps 2018

In der Region Augsburg gibt es 2018 so viele Feierlichkeiten, dass für jeden Geschmack etwas dabei sein wird. Welche Veranstaltungen Sie sich jetzt im Kalender notieren sollten.

Auch im Jahr 2018 wird in „Greater Augsburg“ wieder feste gefeiert! Die Auswahl an Festen, Festivals und Events sind so groß wie vielfältig. Wer seinen Kalender zücken will, kann sich hier schon mal die Termine notieren.

Fürs Party-Volk

Modular: Das Jugendfestival im Wittelsbacher Park lockt inzwischen Besucher von weither nach Augsburg. Start ist am 31. Mai mit vielen Konzerten und Aktionen. Das Festival dauert bis 2. Juni.

Singoldsand: Die Organisatoren des lauschigen Musikfestivals in Schwabmünchen stellen derzeit das Programm für die Auflage 2018 zusammen. Der Termin steht bereits fest: Am 24. und 25. August wird im Luitpoldpark wieder gefeiert.

Südufer: Zum zweiten Mal geht im Juli am See das Südufer-Festival für Jugendliche und Junggebliebene über die Bühne. Geboten sind aktuelle Live-Musik, eine DJ-Bühne, ein Kreativmarkt und mehr. Der Termin wird erst festegelegt.

Heiße Party am Südufer

Kabarett & Co.

Kultursommer: Die Auftritte vor historischer Kulisse auf Schloss Scherneck bei Rehling haben schon Tradition: Diesmal werden vom 20. bis 22. Juli Kabarettistin Martina Schwarzmann, die Band La Brass Banda gibt Gas und schließlich Werner Schmidbauer, Martin Kälberer und Pippo Pollina auftreten.

Königsfestival: Ein Programm mit Stars aus Musik und Comedy bietet das Königsfestival in Königsbrunn vom 18. bis 22. Juli: eine Schlagerparty mit Jürgen Drews und Michelle, Auftritte des TV-Komikers Markus Krebs und der Zwölf Tenöre. Die Bühne steht erstmals in der Königsbrunner Eisarena. Infos und Tickets im Internet unter www.koenigsfestival.com.

Für die ganze Familie

Sommernächte: Die halbe Augsburger Innenstadt wird bei den Sommernächten zur Feierzone.. Es gibt Konzerte, Aktionen, beleuchtete Gebäude und viele Buden mit Essen und Getränken. Die Sommernächte dauern von 21. bis 23. Juni.

Kulturina: Zum achten Mal wird die Kulturina in Gersthofen Kunst, Kulinarik und Liveacts zu einem Unterhaltungs- und Feierprogramm verbinden. Egal ob Musik- und Tanzverein oder internationale Musiker, Sänger, Akrobaten und Schauspieler: Sie alle treten vom 3. bis 5. August auf einer der Bühnen im Zentrum auf.

30 Jahre Stadt Neusäß: Neusäß feiert sich selbst und hat allen Grund dazu. Schließlich wird die Stadt 30 Jahre alt. Der runde Geburtstag wird unter anderem am 11. November in Szene gesetzt. Dann treten um 19 Uhr in der Stadthalle die Augsburger Domsingknaben zusammen mit dem Kammerchor und Solisten im Stück „Musica, die ganz liebliche Kunst“ auf.

Kulturina 2017: Kunst und Musik im Stadtzentrum

Die Historischen

Mittelalterliche Markttage: Alle drei Jahre versinkt Aichach im Mittelalter: Die Altstadt zwischen den beiden Stadttoren ist die Kulisse für die Zeitreise am letzten Wochenende der Sommerferien. Vom 14. bis 16. September helfen Stadt, Vereine und Organisationen zusammen, um möglichst ohne modernen Schnickschnack die längst vergangene Ära zu feiern. Mit dabei sind Gaukler, Spielleute und Ritter, die standesgemäß ein Turnier austragen.

Musik, Musik, Musik

Open-Air: Drei Tage ist der Friedberger Berg gesperrt: Auf der Bergbühne mit grandiosem Blick auf Augsburg ist vom 21. bis 23. Juni Kultur angesagt; am 21. im Rahmen der stadtweiten Open-Air-Veranstaltung „Fête de la Musique“, am 22. ein Poetry Slam, am 23. ein Auftritt von Double Drums.

Sommer am Kiez: Viele Open-Air-Konzerte gibt es nicht in Augsburg – aber doch ein besonderes: Die Band The Seer tritt am 13. Juli im Rahmen des Festivals „Sommer am Kiez“ am Helmut-Haller-Platz in Oberhausen auf. Start ist um 20 Uhr, Karten gibt es unter anderem beim AZ-Kartenservice.

Schlagertage: Viele Konzerte seiner Europatournee sind ausverkauft – doch im Mai kommt David Hasselhoff sogar nach Friedberg. Bei den Schlagertagen am See treten außerdem DJ Ötzi, Mickie Krause, Guildo Horn und andere Stars und Sternchen der Szene auf – und zwar am 11. und 12. Mai.

Badanger: In Augsburg mangelt es an Auftrittsmöglichkeiten, daher zieht es Haindling nach Mering. Am Freitag, 20. Juli, findet das Konzert im Badanger-Biergarten statt.

Reggae: Das Festival „Reggae in Wulf“ ist inzwischen Kult – sei es bei Fans des Genres selbst , sei es bei Leuten aus der Region, die Lust auf ein lässiges Festival haben. Dieses Jahr am Freitag/Samstag, 27./28. Juli in Wlufertshausen.

Für Technik-Fans

Oldtimer: Quer durchs Augsburger Land führt wieder die beliebte Oldtimer-Rallye am 22. Juli. An diesem Sonntag zuckeln über 200 historische Fahrzeuge durch den westlichen und südlichen Landkreis. Die Veranstalter haben eine knapp 150 Kilometer lange Tour über idyllische Sträßchen zusammengestellt. Denn hier geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern um Genuss. Traditionell gehen zehn von knapp 200 Euro Startgeld pro Fahrzeug an das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die Kartei der Not.

Oldtimer-Rallye macht Halt in Friedberg

Theater unterm Himmel

Fugger-Musical: Auf der Augsburger Freilichtbühne wird mit „Herz aus Gold“ dieses Jahr eine Uraufführung präsentiert. Das Theater widmet sich darin der Kaufmannsfamilie Fugger. Premiere ist am 30. Juni, gespielt wird bis 28. Juli.

Im Tal des Todes: Die Süddeutschen Karl-May-Festspiele gehen auch nach dem Brand weiter – mit dem Klassiker „Im Tal des Todes“. Von 27. Juli bis 9. September sorgen 80 Mitwirkende und 25 Pferde für Westernstimmung. Premiere ist am Freitag, 27. Juli, 20 Uhr.

Robin Hood: Robin Hood kämpft auf dem Schiltberger Hofberg. Diesen englischen Helden, der den Reichen nimmt, um den Armen zu geben, hat sich der Freilichttheaterverein für die Spielzeit 2018 ausgesucht. Dort an der Weilach wird alle drei Jahre gespielt. Premiere ist am 15. Juni, bis 21. Juli gibt es 15 Termine – so das Wetter mitmacht. Der Kartenvorverkauf startet im April.

Was sonst noch los ist

afa: Die Augsburger Frühjahrsaustellung gilt als „Schaufenster“ der Region. Viele Firmen aus den Bereichen Bau, Genuss, Handwerk, Reise und mehr präsentieren sich. Sie läuft von 7. bis 15. April auf dem Messegelände.

afa 2017: Die Eröffnung in Bildern Bei schönstem Wetter öffnete die afa 2017 ihre Pforten für Besucher. Sehen Sie in unserer Bildergalerie, was dort dieses Jahr geboten ist. Foto: Michael Hochgemuth

Mega: Die Auswahl an Produkten und Dienstleistungen zu den Themen Bauen, Wohnen, Sanieren, Handwerk, Technik, Sport, Freizeit, und Touristik ist bei der kostenlosen Messe Mega in Meitingen am Wochenende 8./9. September groß.

Lewa: Nachdem die Gewerbeschau im südlichen Landkreis 2017 ausfiel, kehrt sie in den Veranstaltungskalender zurück. Vom 27. bis 29. April präsentieren sich die Betriebe an der Singoldhalle Bobingen.

Schloss: So genau weiß in Friedberg keiner, wann das renovierte Wittelsbacher Schloss nun wieder eröffnet wird. Geplant ist ein Termin im Herbst – mit mehrwöchigem Programm unter dem Motto „Von Friedbergern für Friedberger“. Auswärtige dürfen aber sicher auch kommen. (adi, jca, kou, nip, ute)