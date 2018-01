2018-01-07 16:03:00.0

Polizei Streit um einen Sombrero eskaliert

Vier Nachtschwärmer geraten sich in Augsburg wegen eines Huts in die Haare.

Wegen eines Sombreros gerieten sich Nachtschwärmer in der Nacht auf Sonntag in die Haare. Gegen 2.40 Uhr kam es im Rahmen einer Mexiko-Motto-Party in einem Club in der Ludwigstraße (Innenstadt) zu einer Auseinandersetzung. Ein 25-jähriger Student war mit seinem 27-jährigen Freund beim Feiern – beide trugen einen Sombrero –, als er beim Luftschnappen vor der Tür von zwei anderen Besuchern angesprochen wurde, ob sie seinen Hut haben dürften. Als der Angesprochene verneinte, kam es zunächst zu einem verbalen Schlagabtausch, dem Prügel folgten. Die beiden anderen Besucher (21 und 24 Jahre alt) schlugen laut Polizei mit Fäusten auf den Sombrero-Verweigerer ein, der Student erlitt eine Platzwunde und Schürfwunden im Gesicht. Er musste ins Klinikum gefahren werden. Gegenüber der Polizei verhielt sich der Angreifer unkooperativ, auch hier fiel er durch verbale Entgleisungen auf. Den Rest der Nacht verbrachte er im Polizeiarrest. (AZ)