2017-01-23 18:33:00.0

Augsburg Stromausfall in Göggingen, Inningen und Bergheim

Stromausfall in Göggingen, Inningen und Bergheim: Rund 18.000 Haushalte waren am Montagabend rund eine Dreiviertelstunde ohne Energie.

In den Stadtteilen Göggingen, Inningen und Bergheim war ab 18 Uhr der Strom für eine gute Dreiviertelstunde ausgefallen. Seit 18.45 Uhr bekommen die einzelnen Sektoren in dem Gebiet mit seinen 18.000 Haushalten nach und nach wieder Anschluss ans Netz. Nach ersten Erkenntnissen war ein Fehler an einer Zuleitung bzw. einem Transformator Schuld am Stromausfall. Neben dem Hausstrom war auch die Straßenbeleuchtung betroffen.

Die Augsburger Stadtwerke hatten das Stromnetz in dem Gebiet erst zum Jahreswechsel von den Lechwerken übernommen. Diese waren aus Zeiten vor der Gebietsreform in den 70er Jahren traditionell noch der Grundversorger in den damals eingemeindeten Stadtteilen. skro