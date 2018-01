2018-01-12 18:15:00.0

Augsburg Student berichtet von ungewöhnlichem Raub

Was war los in der Frohsinnstraße? Ein 25-jähriger Student gibt an, am Donnerstag auf ungewöhnliche Weise ausgeraubt worden.

