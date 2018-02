2018-02-27 06:35:00.0

Region Studentenwerk will mit Campusbechern Einwegmüll bekämpfen

An der Uni Augsburg und an den Hochschulen in Augsburg, Neu-Ulm und Kempten wird im März ein neuer Pfandbecher eingeführt. Warum viele Studenten schon darauf warten. Von Eva Maria Knab

Die Vorlesung war anstrengend. Und dann will man wieder wach werden, bevor es in die Bibliothek geht. Viele Studenten gönnen sich deshalb öfter mal einen schnellen Kaffee zwischendurch, um das tägliche Pensum besser zu bewältigen. Das hat Folgen für die Umwelt. Beim Studentenwerk Augsburg fallen jährlich 473.000 Einwegbecher an, die im Müll landen. Das soll sich ändern – mit dem neuen „Campusbecher“ gegen Einwegmüll. „Unser Ziel ist, Einwegbecher über kurz oder lang vom Campus zu verbannen“, sagt Studentenwerksprecher Michael Noghero.

Augsburger Studentenwerk testet Mehrwegbecher in Kempten

Das Studentenwerk hat eine vergleichsweise große Gastronomie. Es ist nicht nur für die Verpflegung an der Universität und Hochschule in Augsburg zuständig. Es betreut auch die Hochschulen in Kempten und Neu-Ulm und damit insgesamt 37.000 Studenten an allen drei Standorten.

Gerade weil der Gastronomiebereich so groß ist, habe man die laufende Debatte über die Kaffee-Einwegbecher aufmerksam verfolgt, sagt Michael Noghero. Rund drei Milliarden Einwegbecher werden in Deutschland jährlich verbraucht. Für deren Herstellung werden Zehntausende Tonnen Holz und Kunststoff, Milliarden Liter Wasser sowie riesige Energiemengen benötigt. Benutzte Pappbecher vermüllen Innenstädte, die Natur und auch den Augsburger Campus.

Beim Studentenwerk will man dazu beitragen, dass die Abfallberge aus Kaffeebechern kleiner werden. Ein erster Test läuft seit Jahresanfang an der Hochschule Kempten. Dort wurden Pappbecher auf dem Campus komplett abgeschafft. Stattdessen gibt es nur noch umweltschonende Mehrwegbecher. Die Erfahrungen mit diesem Test seien durchweg positiv gewesen, sagt Noghero. „Wir haben keine einzige negative Rückmeldung bekommen.“ Deshalb soll der „Campusbecher“ ab 12. März schrittweise auch an der Uni und Hochschule in Augsburg eingeführt werden. In Neu-Ulm ist der erste Einsatz ab dem Wintersemester geplant.

Studenten bekommen Mehrwegbecher mit einer Pfandmarke

Und so funktioniert das neue Mehrwegsystem: Studenten können Mehrwegbecher über eine Pfandmarke von zwei Euro bekommen. Wenn sie ihren Tee oder Kaffee ausgetrunken haben, geben sie den Becher zum Reinigen ab und bekommen ihr Pfand zurück. Mit dem Pfand-Chip können sie sich dann beim nächsten Mal einen neuen Mehrwegbecher holen. Wer will, kann sich noch einen wiederverwendbaren Deckel für weitere zwei Euro besorgen. Den muss man aber selber behalten und reinigen. Noghero sagt, es wäre zu kompliziert für die Spülkräfte, die tropfdichten Deckel mit allen Einzelteilen ohne Verluste zusammenzuhalten.

Wie hoch die Investitionskosten sind, um den Müllberg aus Pappbechern zu verringern, will man beim Studentenwerk nicht genau beziffern. Langfristig sollen sich die Ausgaben dadurch amortisieren, dass die aktuellen Bonuskarten für Kaffee und Tee abgeschafft werden. Bislang gibt es bei zehn Stempeln das elfte Getränk gratis. Der geltende Preis für einen Becher Kaffee soll aber nicht teurer werden. Die günstigste Version kostet 0,60 Euro am SB-Automat, die teuerste Kaffeespezialität an den Cafébars ist ein Latte Macchiato für 1,90 Euro.

Vielen Studenten ist Umwelt wichtiger als Bonuskarte

Viele an der Uni freuen sich auf das neue Mehrwegsystem. „Die To-go-Becher finde ich megaschlecht“, sagt Geographiestudent Gregor Spiecker. Dass die Bonuskarte wegfällt, sei ihm nicht so wichtig wie der Nutzen für die Umwelt. Nadja Bedoui (Germanistik) und Runa Behr (Romanistik) sagen, es sei richtig, dass die Universität mit solchen Aktionen dazu beitrage, den Umweltgedanken voranzubringen. Studentische Initiativen hätten immer wieder ein Mehrwegsystem für Becher angeregt.

Auch die BWL-Studentinnen Nina Fröschl und Patrizia Benker finden, es sei an der Zeit, Mehrwegbecher einzuführen. Umweltbewusstsein werde als Unternehmensziel für Firmen immer wichtiger, nicht nur um Geschäfte zu machen, sondern auch, um Mitarbeiter zu gewinnen.

Bleibt nur noch die Frage: Warum macht das Studentenwerk nicht einfach beim Mehrwegsystem der Stadt Augsburg mit der Firma Recup mit? Laut Noghero können an den Hochschulen keine Becher von außerhalb angenommen werden. Auf dem Campus wird nur mit der Campuscard gezahlt. „Wir haben kein Bargeld in den Kassen, um das Pfand zurückzuerstatten.“