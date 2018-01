2018-01-03 10:59:00.0

Augsburg Sturm über Augsburg: Großer Ast beschädigt zwei Autos

Der Orkan Burghild ist auch über Augsburg angekommen. Die Berufsfeuerwehr meldet zahlreiche Einsätze. Ein herabstürzender Ast beschädigte zwei Autos.

Der Sturm beschert der Augsburger Feuerwehr zahlreiche Einsätze: „Zurzeit mehrere Sturmeinsätze: Bauzäune sichern, Äste auf Gehwegen, Fahrbahnen…“, sagt Feuerwehrsprecher Friedhelm Bechtel kurz vor 11 Uhr. Genaue Zahlen kündigt er für den Nachmittag an.

Einer der Einsätze: In der Oblatterwallstraße brach ein großer Ast von einem Baum ab. Er schrammte an einer Hausfassade entlang, zerbrach Fensterscheiben und landete schließlich auf zwei geparkten Autos. Es wurde niemand verletzt, der Sachschaden dürfte aber hoch sein, so die Berufsfeuerwehr. Gegen sieben Uhr hatte der Wind in der Frauentorstraße einen Sonnenschirm auf die Oberleitung der Straßenbahn geweht. Die Tram stand kurzzeitig still, der Schirm wurde entfernt.

Böen mit über 90 km/h

Vorsichtshalber bleiben am Mittwoch sowohl die städtischen Friedhöfe in Augsburg als auch der Zoo und der Botanische Garten geschlossen. Am Augsburger Flughafen wurden laut der Seite Windfinder gegen 10 Uhr Windböen mit Geschwindigkeiten von über 90 Kilometern pro Stunde gemessen. (AZ)