Augsburg TSG Hochzoll macht sich fit

Vereinsführung will wieder an der Wendelsteinstraße investieren und erweitern. Mehr als 3000 Mitgliedern bekommen deutlich mehr Platz zum Trainieren. Studio im ersten Stock wird ausgebaut. Das Faschingstreiben ist ein Höhepunkt Von Silvia Kämpf

Der Verein „wächst und wächst“. Das berichtet Vorsitzender Klaus Koberling erfreut über die Entwicklung der TSG Hochzoll. Wie er sagt, zähle sie inzwischen „deutlich über 3000“ Mitglieder.

Aus diesem Grund habe er sich mit seinen beiden Stellvertreterinnen Martina Fend und Ulli Fendt zu einer neuerlichen Erweiterung entschlossen. Im Blick haben sie den Fitness- und Gesundheitsport, der sich seit sieben Jahren in einem passend ausgestatteten Raum an der Wendelsteinstraße befindet und sich mit Tom Ruffert einen eigenen Physiotherapeuten leistet.

Laut Koberling ist der Bauantrag bereits eingereicht. Mit der Baugenehmigung rechnet die TSG „fast täglich“. Der Vorstand möchte das Projekt noch in diesem Jahr umsetzen, und den momentanen Balkon vor dem Fitnessstudio überbauen. Damit würde sich die Nutzfläche, auf der es mittlerweile eng zugehe, verdoppeln lassen.

Koberling, der den Verein mit seinen 80 Übungsleitern bereits seit zehn Jahren führt, ist von der Richtigkeit der geplanten Investition überzeugt. Er beziffert die Kosten für die baulichen Veränderungen auf 450000 Euro. Dabei habe die TSG ohnehin das Glück, auf 6000 Quadratmeter vereinseigenen Grund zurückgreifen zu können und außerdem das Rudolf-Diesel-Gymnasium als Kooperationspartner an seiner Seite zu haben. Denn auch auf dessen Sportanlage dürfen die TSGler zurückgreifen.

Der TSG-Standort an der Wendelsteinstraße besitzt wie kein anderes Vereinsgelände ein „Alleinstellungsmerkmal“. Nur flächenintensive Sportarten wie Tennis und Fußball seien auf Pachtgrundstücken – an der Wilhelm-Hauff-Straße im Herrenbach und der Zugspitzstraße in Hochzoll Nord – untergebracht. Beide Sportstätten gehören der Stadt Augsburg. Ferner kann Klaus Koberling auf sein berufliches Fachwissen zurückgreifen: Noch heute ist der ehemalige Hochschulprofessor als Sachverständiger im Bauwesen aktiv und hält Vorlesungen in Architektur. Das komme ihm jetzt bei Planung und Umsetzung der Erweiterung zugute.

In engem Austausch steht Klaus Koberling auch mit Sportreferent Dirk Wurm, der mit dem Sport- und Bäder-Entwicklungsplan einen wichtigen Grundstein für die Zukunft des Sports in Augsburg gelegt hat. Seit 2015 wurde hierfür das Augsburger Sportangebot intensiv untersucht. Alle städtischen Sportanlagen, Schwimmbäder, Turnhallen und Schulhöfe wurden – begleitet durch ein Expertenteam – überprüft. Rund 1800 Bürger, 74 Vereine und 40 Schulen haben sich an einer Befragung beteiligt und ihre Bewertung des Sportangebotes abgegeben. Auch die TSG Hochzoll war beteiligt, wenn es beispielsweise in vier öffentlichen Workshops um mögliche oder unmögliche Fusionen von Fußballvereinen ging. Gemeinsam wurden fünf Leitziele und konkrete Maßnahmen für die Sport- und Bäder-Entwicklung erarbeitet.

Vielfältige Sport- und Bewegungsmöglichkeiten steigern die Lebensfreude, Lebensqualität und Gesundheit, heißt es bei der Stadt. Darum kommt bei der TSG Hochzoll auch die gesellschaftliche Komponente und damit das Faschingstreiben seit Jahren nicht zu kurz. Bereits ausverkauft sind die Kinderfaschingsbälle, die für Koberling zweifellos zu den Höhepunkten im Vereinsjahr gehören. Auch Dirk Wurm habe sich mit seinem Nachwuchs dazu angesagt. Während die 250 Tickets für die Kinder schon weg sind, haben die Erwachsenen etwas mehr Glück. Für den Sportlerball am Samstag, 3. Februar, um 20 Uhr sind noch Karten zu haben. Für den guten Ton sorgt die Sound Train Galaband und die „Lach Moro“-Showtanzgruppe aus Mering animiert die Besucher zu einer eigenen Tanzeinlage in der Sporthalle.