2017-06-21 17:59:00.0

Augsburg Täter stiehlt Backwaren: Hat er es schon mal probiert?

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagmorgen Backwaren gestohlen. Möglicherweise war es nicht sein erster Versuch, vermutet die Polizei.

Der Täter war offenbar hartnäckig und kam wieder. Am frühen Dienstagmorgen zwischen 4.30 Uhr und 6.05 Uhr wurde an einem Verbrauchermarkt in der Weiherstraße eine Schiebetüre im Eingangsbereich aufgehebelt. Der Täter verschaffte sich so Zugang zum Vorraum und entwendete aus mehreren Kunststoffkisten Backwaren – im Wert von etwa neun Euro. Derselbe Verbrauchermarkt war bereits am Samstag Ziel eines versuchten Einbruchs, hier wurde eine Glasscheibe der Eingangstür beschädigt. Allerding gelangte der Täter dabei nicht ins Gebäude. Hinweise an die Kripo Augsburg unter Telefon 0821/323-3810.