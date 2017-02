2017-02-14 18:13:53.0

Augsburg Tanz-Flashmob auf dem Rathausplatz

Auf dem Rathausplatz ertönte am späten Dienstagnachmittag plötzlich laute Musik. Rund 40 Frauen tanzten dieselbe Abfolge. Was stecke dahinter?

Auf dem Rathausplatz haben am Dienstagnachmittag Frauen zu lauter Musik getanzt. Hinter dem Flashmob steckte die weltweite Aktion „One Billion Rising“, die sich gegen Gewalt an Frauen richtet. „Wir hatten zu acht begonnen, zum Schluss tanzten um die 40 Menschen mit uns“, sagte Organisatorin Sabrina Lohberger. Mit dieser Bewegung wolle man sich mit Frauen solidarisieren, die auf der Flucht sind oder Opfer von Gewalt wurden. AZ