2017-01-06 17:30:00.0

Augsburg Tausende Christen werden zu Konferenz in Augsburg erwartet

In Augsburg werden bis Sonntag mehrere Tausend Christen zur „Mehr“-Konferenz des „Gebetshauses“ erwartet. Im Vorfeld hat sich auch die Diözese zu Wort gemeldet.

Auf dem Messegelände ist in Augsburg die zehnte ökumenische „Mehr“-Konferenz eröffnet worden. Zu dem viertägigen Treffen werden mehr als 10.000 Christen aus ganz Europa erwartet, wie der Leiter des Augsburger „Gebetshauses“», Johannes Hartl, vorab sagte. Die Konferenz steht in diesem Jahr unter dem Leitwort „Holy Fascination“(heilige Faszination).

Weihbischof kommt zu Gottesdienst

Auf dem Programm stehen Vorträge, Konzerte, Diskussionen, Segnungsgebete und sogenannte Lobpreis-Veranstaltungen. Zu den Teilnehmern gehören der Prediger des päpstlichen Hauses im Vatikan, Kapuzinerpater Raniero Cantalamessa, der evangelikale US-Prediger Ben Fitzgerald und der Popmusiker Michael Patrick „Paddy“ Kelly. Den Schlussgottesdienst am Sonntag hält Augsburgs Weihbischof Florian Wörner.

Bei dem Treffen solle das in die Mitte gerückt werden, „was in die Mitte gehört - im Glauben und in der Welt“, unterstrich Hartl. Die Besucher der Konferenz kommen nach seinen Worten aus bis zu 40 Ländern. 90 Prozent stammten aus dem deutschsprachigen Raum. Der Altersdurchschnitt liegt den Angaben zufolge bei 37 Jahren.

Prüfung durch Bistum

Das katholisch-charismatisch orientierte Gebetshaus ist seit 2007 in Augsburg ansässig. Nach Überzeugung des Bistums Augsburg steht die Einrichtung im Einklang mit der kirchlichen Lehre. Bei einer Prüfung sei festgestellt worden, “dass im Gebetshaus nichts gelehrt und verkündet wird, was im Gegensatz zur Lehre der katholischen Kirche steht„, schrieb Generalvikar Harald Heinrich vor kurzem an die Pfarreien der Diözese. (kna)