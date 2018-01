2018-01-22 13:50:00.0

Augsburg Tausende Metaller gehen auf die Straße

Die IG Metall verstärkt ihren Protest in der laufenden Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie. Am Dienstag kommen bis 6000 Streikende nach Augsburg.

Die IG Metall verstärkt ihren Protest in der laufenden Tarif der Metall- und Elektroindustrie. Am Dienstag, 23. Januar, findet in Augsburg eine zentrale Kundgebung statt. Die Gewerkschaft rechnet mit bis zu 6000 Teilnehmern. Die Besonderheit: Die Beschäftigten, die zum Warnstreik aufgerufen sind, ziehen in zwei Sternmärschen zum Veranstaltungsort. Die Kundgebung beginnt um 11.30 Uhr am Willy-Brandt-Platz. Sprechen wird unter anderem Jürgen Weichsler, der IG-Metall-Chef in Bayern.

Der erste Demonstrationszug startet am Buz-Tor der Firma MAN Diesel & Turbo an der Ecke Sebastianstraße. Beginn ist um 10:30 Uhr. Eine halbe Stunde startet der zweite Demonstrationszug. Treffpunkt ist der Brunnen am Jakobsplatz. In beiden Fällen werden Beschäftigte aus mehreren Firmen in Richtung City-Galerie laufen. Zuletzt hatte es bereits an Werkstoren mehrerer Augsburger Warnstreikaktionen der Beschäftigten gegeben. (möh)