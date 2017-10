2017-10-01 15:52:44.0

Augsburg Taxifahrer überfallen und ausgeraubt

Pfefferspray und ein Schlag mit der Flasche: In Augsburg ist es zu einem Übergriff auf einen Taxifahrer gekommen.

Einem 53-jährigen Taxifahrer aus Augsburg ist am Samstag übel mitgespielt worden. Wie die Polizei berichtet, nahm der Mann am Taxistand Elisabethstraße einen Fahrgast auf, der in die Schäfflerbachstraße wollte. Dort angekommen sprühte der Fahrgast dem Taxifahrer völlig unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und schlug ihm dazu eine Flasche über den Kopf.

Anschließend nahm sich der Täter den Geldbeutel des 53-Jährigen und flüchtete. Zwar versuchte das Oper noch, den Täter zu schnappen, musste seine Verfolgungsjagd allerdings schon nach etwa 100 Metern abbrechen. Per Handy alarmierte der Taxifahrer die Polizei. Eine Fahndung mit etlichen Streifen verlief jedoch erfolglos.

Der Fahrer musste wegen der erlittenen Gesichtsverletzungen, einer Platzwunde und einem Schock ins Krankenhaus gebracht werden, wo er medizinisch versorgt wurde. Wer Hinweise zu dem Überfall machen kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 an die Kripo Augsburg zu wenden. Der Täter ist nach Angaben der Polizei etwa 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß und war mit einer dunklen Weste bekleidet. Er sprach Hochdeutsch. AZ