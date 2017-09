2017-09-26 16:33:00.0

Augsburg Telefonbetrüger gehen leer aus

Immer wieder melden sich Anrufer in Augsburg. Sie geben sich als Polizisten aus oder versprechen Gewinne gegen Anzahlung. Am Wochenende hat die Masche nicht geklappt.

Zwei Anrufer haben am Montag offenbar versucht, Menschen am Telefon um ihr Geld zu bringen. Die Polizei berichtet, dass eine 83-jährige Rentnerin in Lechhausen einen Anruf eines vermeintlichen Polizisten erhielt, der ihr mitteilte, dass in ihrer Nachbarschaft zwei Rumänen bei einem Einbruch festgenommen worden seien. Bei einer Durchsuchung sei ein Schriftstück aufgefunden worden, worauf auch der Name der 83-Jährigen aufgetaucht sein soll. Der Anrufer wollte im Verlauf des Gesprächs die Bankverbindung der Frau wissen. Nachdem der Rentnerin das Gespräch seltsam vorkam, kündigte sie an, sich selbst bei der Polizei erkundigen zu wollen. Daraufhin wurde das Gespräch abrupt beendet.

In der Innenstadt kam es am selben Tag zu einem ähnlichen Fall. Ein 57-Jähriger wurde von einem Mann angerufen, der ihm mitteilte, dass er 54000 Euro gewonnen habe. Der Angerufene sollte 1820 Euro auf das Konto eines überweisen, damit der Gewinn ausbezahlt werden kann. Der 57-jährige Augsburger durchschaute die Betrugsmasche allerdings und ging stattdessen zur Polizei. (jaka)