2017-02-17 12:20:21.0

Augsburg Tempo 30 in der Martinistraße in Haunstetten bleibt

CSU zieht ihren Antrag auf Tempo 40 und die Entfernung der Verkehrsinseln zurück. Wegen der Stadtwerke-Busse, die teils auf Gehwege ausweichen müssen, gibt es einen Ortstermin

In der Martinistraße in Haunstetten werden die Verkehrsinseln und die Tempo-30-Regelung bleiben. In der Angelegenheit hatte es jahrelange Diskussionen gegeben, schließlich entschied der Stadtrat sich für Tempo 30. Die CSU-Fraktion stellte jetzt aber einen Antrag, die Verkehrsinseln zu entfernen und Tempo 40 zu beschildern. Teils seien die Verkehrsinseln eine Gefahr für den Verkehr. Weil ohne Einbauten bei dieser Straßenbreite aber Tempo 50 zwingend wäre, so Baureferent Gerd Merkle (CSU), zog die CSU ihren Antrag in der Sitzung des Bauausschusses zurück. SPD und Grüne begrüßten, dass dort weiter Tempo 30 gelten wird. Die SPD verwies darauf, dass bei einer Umfrage unter den Anwohnern bei einem Rücklauf von 41 Antworten eine Mehrheit von 29 für Tempo 30 gewesen sei. Allerdings sorgen die Verkehrsinseln mitunter für Probleme, etwa bei den Stadtwerke-Bussen der Linie 24. Teils müssen diese an Engstellen auf den Gehweg ausweichen. Auf Antrag der CSU hin soll es jetzt einen Ortstermin geben. (skro)