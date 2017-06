2017-06-26 18:15:00.0

Augsburg Tempo 30 in der Pferseer Unterführung?

Autos, Radfahrer und Fußgänger: Die Situation in der Pferseer Unterführung ist schwierig. Nun wollen die Grünen das Tempo drosseln.

Die Grünen fordern Tempo 30 in der Pferseer Unterführung und ein generelles Überholverbot, um Radler dort besser zu schützen. Hintergrund ist, dass am Tunnelausgang Richtung Innenstadt auch der vor einigen Wochen geöffnete Posttunnel für Bahnreisende endet. Dies verschärfe die ohnehin unbefriedigende Situation, so Stadträtin Stephanie Schuhknecht. Hinzu komme die Baustellen-Situation am Helio, wo der Rad-/Fußweg wegen des Gerüsts vorübergehend deutlich eingeengt ist.

Aus diesem Grund fordere man von der Viktoriastraße bis zur Haltestelle Rosenaustraße ein Tempolimit und ein Überholverbot, damit Radler in der Röhre nicht überholt werden dürfen. Erlaubt ist dies ohnehin nicht, weil es eine durchgezogene Mittellinie gibt, aber viele Autofahrer beachten diese nicht. Zudem wollen die Grünen, dass die Baustelleneinrichtung am Helio-Center überprüft wird. (skro)