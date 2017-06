2017-06-03 15:01:06.0

Konzert The Bats: Indie-Legenden aus Neuseeland stoppen am Königsplatz

Eine Lehrstunde der Pophistorie: Nach 35 Jahren Bandgeschichte spielen The Bats erstmals in Augsburg. In Deutschland hat die Indie-Band eine kleine, aber treue Fangemeinde. Von Bastian Sünkel

Vielleicht ist der Ruf des City Clubs ans andere Ende der Welt vorausgeeilt. Vom Eingang am etwas abgekühlten Königsplatz hinauf in den ersten Stock, vom staubtrockenen Konzertbeginn bis zum schweißtreibenden Ende müssen The Bats sich gefühlt haben wie auf einer Reise von Neuseelands Süden nach Norden: aus ihrer vorwinterlichen Heimatstadt Dunedin hinauf zur subtropischen Nordinsel. Das ist die eher unwahrscheinliche Erklärung dafür, wie sich die Wegbereiter einer in den Achtzigern aufkeimenden Indie-Szene auf ihrer Europatournee am Freitag nach Augsburg verirrten.

Wahrscheinlicher ist, dass Ronny Pinkau, Chef des Augsburger Labels Kleine Untergrund Schallplatten, den großen Coup gelandet hat. Wer den Veranstalter die Tage zuvor gesehen hat, wird bei einigen Schlagwörtern ein Klingeln in den Ohren haben: Unglaublich. Legenden. In Augsburg. The Bats.

In Deutschland hat es einen Durchbruch nie gegeben

Berechtigte Zwischenfrage: The Bats? Legenden? Noch nie gehört. Tatsächlich hat es den Durchbruch in Deutschland nie gegeben. Ihre janglepoppigen Gitarrenwogen, der treibende Bass blieb über 35 Jahre seit der Bandgründung einer eher überschaubaren, dafür umso treueren Fangemeinde vorbehalten, die etwas mit dem Begriff Dunedin Sound anfangen kann. The Chills, The Clean, The Verlaines stehen allesamt für die logische Fortsetzung der Anfänge der Pop- und dem Ende der frühen Punkära: Es fallen die Namen der Vorreiter wie The Beatles und The Velvet Underground. Noch immer berufen sich Bands wie Yo La Tengo auf jene Szene, die aus der Ländlichkeit der Südinsel heraus ihre Kreise um die Welt zogen.

Einer ist aus Wien angereist, einer aus München und das Publikum teilt sich in Jüngere, die nach den Wurzeln ihrer Klangwelten graben, und Älteren, die tief darin verwurzelt sind. Am kürzeren Ende des Saals zeigen The Bats urstämmig, was es heißt, nie an Kontinuität zu verlieren: unveränderte Besetzung seit 1982 und unverstellter Sound. Allürenfrei und altersgelassen. Schweißresistente Klimazonenwanderer der Popgeschichte.

Ganz am Anfang ihrer Zufallskonstellation stehen hingegen The BV’s. Die shoegaze-krautige Vorband um Gitarrist Frederic Jehle von der jungen Augsburger Indie-Band Endlich Blüte und dessen ehemaligen britischen Mitbewohner Josh Turner demonstriert eindrucksvoll, was aus einem gemeinsamen halben Jahr in England und einer Woche Bandproben entstehen kann: zwölf Songs auf einer Platte und ein Live-Debüt wie ein Tropensturm.