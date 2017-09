2017-09-24 12:10:35.0

Augsburg Theater hat eine neue Heimat

Die Spielstätte des Augsburger Theaters im Martinipark wurde eröffnet. In sechs Monaten ist in zwei ehemaligen Fabrikhallen eine neue Bühne samt Probenräumen entstanden. Von Richard Mayr

Auf dem Plakat steht „Etwas Unvernunft bitte“, darunter ist ein Pfeil. Da entlang. Drei Kinder versuchen, mit Stelzen zu balancieren. Die Jugend weiß, wie schön das zweckfreie Spielen sein kann. An diesem letzten Septembersonntag, an diesem Wahlsonntag, sind viele Kinder im Martinipark. Das Theater feiert dort seinen Spielzeitauftakt, das Team unter der neuen Intendanz lädt erstmals sein Publikum ein und gleichzeitig wird eine neue Spielstätte eröffnet. Da fällt tatsächlich vieles zusammen an diesem schönen, lauwarmen Spätsommer- oder Frühherbsttag, je nachdem, wie man es betrachten will.

Das Je-Nachdem lässt sich auch bei Besuchern heraushören, wenn sie über ihre ersten Eindrücke von der neuen Spielstätte berichten. Der Industriehallen-Charme hat die Augsburgerin Renate Pape erst einmal irritiert. „Ich vermisse das gemütliche Theater“, sagt sie. Und schiebt gleich hinterher, dass sie froh ist, dass es nun endlich wieder einen festen Ort für das Dreispartenhaus gebe. Ganz anders fällt die erste Reaktion der Augsburgerin Michaela Berz aus: „Der Ort hat eine gute Aura, ich bin schon gespannt, wie es wird.“ Beide gehen oft und gerne ins Theater.

Das Publikum wird raffiniert durchmischt

Schon bei der offiziellen Übergabe gelingt es dem neuen Intendanten André Bücker, raffiniert das erste Publikum im Saal zu durchmischen. Auf die Eröffnungsreden von Wolfgang Geisler, dem Geschäftsführer des Martiniparks, Oberbürgermeister Kurt Gribl und von André Bücker folgt ein Familienkonzert der Augsburger Philharmoniker. Weil es keine Pause gibt, bleiben fast alle 600 Zuhörer sitzen: treue Theatergänger, Sponsoren des Theaters, Honoratioren, dazu aber auch Familien, viele Kinder. Ein Mix, wie es ihn nicht allzu oft gibt.

Im Martinipark feiert das Theater mit einem Fest Das Publikum nimmt zum ersten Mal Platz im Martinipark. Gleich geht es in der neuen Spielstätte los. Foto: Richard Mayr

Bei den Eröffnungsreden wird noch einmal die große Erleichterung spürbar, den Innenausbau der beiden ineinander übergehenden Industriehallen auf dem Martini-Park in der kurzen Zeit realisiert zu haben. Faktisch war es vom Baubeginn bis zur Eröffnung nur ein halbes Jahr. Noch ein paar Wochen zuvor hätte wohl kein Außenstehender gedacht, dass es klappt, so Geisler. Endlich sei die Odyssee mit der ständigen Suche nach neuen Spielstätten beendet, gebe es wieder einen neuen Heimathafen für das Theater, betonte Gribl. Und Bücker nannte es einen „emotionalen Moment, ein kleines, nein eher schon ein großes Theaterwunder“, was da vollbracht worden sei.

Ein Sinnbild für die Misere des vergangenen Jahrs

Kulturreferent Thomas Weitzel, in dessen Verantwortung der Innenausbau von städtischer Seite lag, schlägt – assistiert von Gribl – den ersten Gong. Sprecherin Katja Schild und die Augsburger Philharmoniker führen Sergei Prokofjews Märchen „Peter und der Wolf“ auf. Die Kinder erraten, welche Instrumente in dem Stück welchen Tieren zugeordnet sind. Die Erwachsenen können hinterher in dem Werk auch ein Sinnbild für die ganze Theatermisere des vergangenen Jahres sehen: Dann wäre der Wolf ein Symbol für die Widrigkeiten, mit denen das Theater im vergangenen Jahr durch die Schließung des Großen Hauses konfrontiert war.

Nun lernt das Publikum nicht nur die Spielstätte, sondern auch das Ensemble kennen – die Ballettkompanie auf der Bühne, das Leitungsteam und Ensemblemitglieder beim Speed-Dating. Draußen im Park, wo auch eine Bühne ist, zeigt sich Bücker von seiner geschäftlich-praktischen Seite. „Ein wunderbarer Mantel, aus Glitzerfolie, etwas Besonderes, ein Schnäppchen, greifen Sie zu. 30 Euro sind geboten. Wer bietet mehr?“ Ex-Fußball-Profi Jimmy Hartwig tritt gegen OB Kurt Gribl beim Torwandschießen an, viele Kooperationspartner präsentieren sich auf dem Gelände. Und, das Wichtigste, das Publikum kommt zahlreich. Allein vom Zuspruch her ist das Fest ein Erfolg.

