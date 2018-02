Tipps für die Faschingsferien daheim - so sind die Kinder gut unterhalten

In den Winterferien findet vom Montag 12. bis Samstag 17. Februar der Club Z des Theater Augsburg statt. Eine ganze Woche lang können theaterbegeisterte Kinder im Alter von acht bis 12 Jahren an einem Stück arbeiten. Gemeinsam mit einer Theaterpädagogin entwickeln die Buben und Mädchen Szenen, basteln das Bühnenbild und entwickeln so ein komplettes Theaterstück, das die kleinen Teilnehmer am Ende der Woche präsentieren. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 0821 324 45 48 möglich. Der Workshop findet täglich von 9 bis 13 Uhr im Hoffmannkeller statt. Die Kosten betragen pro Kind 60 Euro.