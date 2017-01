2017-01-21 10:30:00.0

Region Augsburg Tipps fürs Wochenende: Raus in Schnee und Eis!

In der Region gibt es viele Möglichkeiten, das sonnige Winterwetter zu genießen - vom idyllischen Spaziergang bis zur Rodelpartie auf den Spuren von Bertolt Brecht. Unsere Tipps. Von Jörg Heinzle und Marcus Bürzle

Winterwandern

Augsburg: Der Siebentischwald mit seinen vielen Bächen und Kanälen ist derzeit ein Wintermärchen. Wer von hier aus auch noch einen Abstecher zum Lech macht, der kann am Hochablasswehr die zu Eis erstarrten Wasserfälle bestaunen. Zum Aufwärmen bietet sich die Waldgaststätte Parkhäusl an, die im Winter an den Wochenenden und an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr öffnet.

Wittelsbacher Land: Auch im Winter ein Genuss ist eine Wanderung zum Paardurchbruch bei Ottmaring. Die Paar begleitet den Lech ein Stück weit am Ostrand des Lechtals, bevor sie bei Ottmaring ihren bislang nordwärts gerichteten Verlauf verlässt und unvermittelt nach Osten schwenkt. Hier durchbricht sie in einer schmalen Pforte die Lechleite und es findet sich noch ein ursprüngliches Altwassergebiet mit Silberweidenurwald. Ein guter Ausgangspunkt für die Erkundung ist der Sportplatz in Ottmaring.

Skilanglauf

Augsburg: Im Stadtgebiet gibt es zwei Loipen, die von der Stadt Augsburg gespurt werden – am Lechdamm nahe des Hochablasses (rund zehn Kilometer, klassisch) und auf der Sportanlage Süd (ein Kilometer, klassisch und Skating). Beide Loipen sind noch begehbar, die Spuren sind allerdings schon etwas mitgenommen. Frisch gespurt werden können sie derzeit nicht.

Kreis Augsburg: Besser in Schuss als im Augsburger Stadtgebiet sind die Strecken auf den Golfplätzen in Stadtbergen (fünf Kilometer, klassisch) und Burgwalden (sechs Kilometer, klassisch). Die Runde in Burgwalden ist mit mehreren Anstiegen und Abfahrten relativ anspruchsvoll. Auf dem Golfplatz zwischen Stadtbergen und Deuringen gibt es eine schöne Aussicht auf Augsburg gratis dazu. Beide Loipen werden ebenfalls von städtischen Angestellten mit dem Spurgerät der Stadt präpariert. Eine Loipe für klassische Läufer und Skater gibt es auch im Zusmarshauser Ortsteil Wollbach. Sie wird von einer Privatinitiative gepflegt. Dort findet an diesem Samstag ab 13 Uhr zudem ein Langlauf-Infotag statt. Auf einem Übungsparcours können Skatingski getestet werden. Informationen im Internet gibt es unter der Adresse skating.3dok.de.

Rodeln

Augsburg: Ein Klassiker unter den Rodelhängen in der Region ist der Rosenauberg. Er ist leicht zu finden, weil er direkt neben dem Rosenaustadion liegt. Das wellige Gelände ist ideal für den Rodelspaß. Der Hang in seiner heutigen Form entstand nach dem Zweiten Weltkrieg durch Schutt aus der zerstörten Innenstadt, der hier abgelagert wurde.

Kreis Augsburg: Hier rodelte im Jahr 1917 schon der junge Bertolt Brecht. Der Rodelhang am Nervenheil im Stadtberger Ortsteil Leitershofen hat eine über 100-jährige Tradition. Früher befand sich hier ein Ausflugslokal mit einem Biergarten. Der Name geht zurück auf die im Jahr 1887 erbaute und längst wieder abgerissene „Waldkuralpe Nervenheil“. Die Rodelstrecke ist mit rund 350 Metern recht lang und anfangs durchaus auch steil. Mitunter fährt hier der ein oder andere auch mit Ski und Snowboard runter – man muss allerdings, da es keinen Skilift gibt, wie die Rodler wieder zu Fuß nach oben steigen.

Wittelsbacher Land: Rund 100 Meter lang geht es für Rodler bergab am Ortsrand von Algertshausen bei Aichach. Vom Rodelhügel aus hat man eine schöne Aussicht über Aichach. Einkehren kann man daneben im Grubethaus, das an den Wochenenden vom gleichnamigen Verein bewirtschaftet wird. Es gibt dort auch einen Walderlebnispfad und ein Rotwildgehege. Die Landschaft im „Aichacher Grubet“ wurde durch frühgeschichtlichen Eisenerzabbau geprägt.

Eislaufen und Eishockey

Augsburg: Einige Mutige wagen sich zwar auf die zugefrorenen Seen. Die Wasserwacht des Roten Kreuzes rät aber weiterhin dringend davon ab: Das Eis sei trotz mehrerer kalter Nächte nach wie vor zu dünn und instabil. „Es ist sehr gefährlich“, sagt Marco Greiner von der Wasserwacht. Die unkritische Alternative zu den freien Gewässern: Eislaufen unter freiem Himmel ist auch auf der Eisbahn II neben dem Curt-Frenzel-Stadion möglich. Samstags und sonntags ist dort jeweils von 10 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr Publikumslauf.

Kreis Augsburg: In mehreren Orten des Landkreises Augsburg gibt es auch eigens angelegte Eisflächen, auf denen sich jetzt die Schlittschuhläufer und die Eishockeyspieler tummeln. Unter anderem auf dem Mehrzweckplatz in der Nordfeldsiedlung in Meitingen, ebenso in Nordendorf, Westendorf oder Biberbach.

