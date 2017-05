2017-05-11 20:06:51.0

Augsburg Tipps zum Wochenende: Konzerte und wilde Partys

Am Wochenende ist in der Region viel geboten. Vor allem für Musikfans gibt es Programm. Doch auch abseits von Konzerten und Partys lassen sich Veranstaltungen erleben. Von Sebastian Mayr

Drinnen oder draußen, Party oder Kultur. Nach den ersten Abiturprüfungen können junge Leute ausgelassen feiern. Wer es ruhiger mag, kann sich dem Jazz oder der Klassik hingeben. Auch sonst ist am Wochenende in der Region einiges geboten. Ein Überblick.

Konzerte am Wochenende

Mit etwas Glück sind in der Augsburger Innenstadt kleine Konzerte zu hören: Unter dem Motto "Play Me, I'm Yours" stehen zehn individuell gestaltete Streetpianos auf dem Rathausplatz, dem Holbeinplatz und weiteren Plätzen. Wer Lust hat, darf zwischen 9 und 22 Uhr spielen - oder zuhören.

Die Entertainer Elisabeth Heller und Oliver Timpe spielen am Freitag von 20 Uhr an als Lady Sunshine & Mister Moon im Parktheater Göggingen Hits von Marlene ­Dietrich und Peter Alexander sowie Evergreens. Dazu gibt es bunte Choreografien, Zaubertricks und etliche Kostümwechsel.

Wer keine Lust auf Instrumente hat, kann der A-cappella-Pop-Band Jukevox im Kulturhaus Abraxas zuhören. Das Repertoire der fünf Musiker reicht vom Rock und Pop der letzten 60 Jahre bis zu Stücken der aktuellen A-cappella-Comedy-Szene. Beginn ist am Samstag um 20 Uhr.

Jazz ist am Freitag um 20.30 Uhr in der Kresslesmühle geboten - mit GammaRama und der eigenen Vision von Jazz, die die Band seit 2011 entwickelt.

Auch in Donauwörth können Musikfreunde etwas erleben: "Luther – Das Pop-Oratorium" von Dieter Falk und Michael Kunze wurde schon in der Olympiahalle München aufgeführt. Speziell für die Christuskirche Donauwörth gibt es am Sonntag um 20 Uhr eine regionale, komplette Gesamtinszenierung.

Wer Klassik liebt, sollte sich um Karten für ein Gastspiel im Kongress am Park bemühen: Stardirigent Mariss Jansons leitet das Sinfonieorchester und den Chor des Bayerischen Rundfunks. Dazu singen die Vokalsolisten Genia Kühmeier, Elisabeth Kulman, Mark Padmore und Adam Plachetka. Am Samstag um 20 Uhr führen sie Mozarts Requiem auf.

Der Bairisch Diatonische Jodelwahnsinn kehrt nach Aichach zurück. Otto Göttler, Petra Amasreiter und Wolfgang Neumann jodeln und rappen am Freitag um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Michael bairisches Liedgut.

Feste und Messen

Wer sich für Bilder aus der Natur begeistert, findet im Veranstaltungsforum in Fürstenfeldbruck das passende Programm. Dort finden die 19. Internationalen Naturfototage unter dem Motto "Rund ums Mittelmeer" statt.

Mediterran geht es auch in Ausgburg zu: Im Parktheater Göggingen wird von Freitag bis Sonntag beim 7. Salsafestival getanzt. Tagsüber gibt es Workshops, abends kann gefeiert werden.

Am Freitag haben bayerische Schüler ihre letzte schriftliche Abiturprüfung. Am Abend soll dann in der Kantine in Augsburg die Afterparty nach dem schriftlichen Abi mit Chartmusik, Hip Hop und Elektro gefeiert werden. Beginn ist um 21 Uhr, davor steigt ab 18 Uhr das Beer Pong Festival 2017.

Die Kantine Augsburg kündigt für Samstag den Start in die Festival-Saison an: Bei Meet & Greet Your Festival können Neugierige die Macher der Festivals in der Region kennenlernen und erfahren, was im Sommer geboten sein wird. Dazu spielen ab 20 Uhr Livebands, gegen Mitternacht beginnt die Aftershowparty.

Kabarett und Kennenlernen

Der Kabarettist Maxi Schafroth tritt am Samstag um 20 Uhr im Kulturstadel Hüttisheim in Ulm mit seinem Programm "Bizarre Banalitäten" auf. Schon am Freitag ist das Duo Herbert und Schnipsi mit dem aktuellen Bühnenprogramm "Juchhu, glei schmeißt’s uns wieder!" im Kolpinghaus Neuburg zu sehen. Beginn ist um 20 Uhr.

Wer sich Verlieben will, kann sein Glück in Ulm versuchen: Im "Fräulein Lecker" findet am Sonntag ein ungewöhnlicher Dating-Nachmittag statt. Bei einer Weinprobe treffen zehn Singles bei zehn Weinen aufeinander. Singles zwischen 36 und 50 Jahren sind ab 16 Uhr zum "Wine Dating" eingeladen, Singles zwischen 25 und 35 ab 18 Uhr.