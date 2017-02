2017-02-01 15:03:00.0

Augsburg Toffifee-Diebe: Süßes im Wert von über 300 Euro gestohlen

Ein Quartett von Dieben ist am Dienstag dabei erwischt worden, wie es Süßigkeiten im Wert von rund 320 Euro stehlen wollte. Es war wohl nicht ihr erster Diebstahl dieser Art.

Die Sache spielte sich am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in einem Supermarkt in der Weiherstraße in Augsburg-Oberhausen an. Zwei Männer und zwei Frauen - sie stammen alle aus Tschechien - wurden dabei beobachtet, wie sie mit insgesamt 120 Packungen Toffifee im Wert von rund 320 Euro den Verkaufsraum verließen. Die Süßigkeiten waren in vier große Kartons verpackt.

Die Vier liefen daraufhin zu einem Auto mit tschechischer Zulassung. Dort wurden sie jedoch durch mehrere Passanten und Mitarbeiter der Supermarkt-Filiale bis zum Eintreffen der Polizei an der Weiterfahrt gehindert. Da alle vier Personen keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnten, wurden diese nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg vorläufig festgenommen.

Überraschung im Kofferraum

Der Kofferraum bot ebenfalls eine Überraschung: Dort fand sich laut Polizei eine große Menge an Schokolade und Kaffee. Einer der Männer trug in seiner Jacke Werkzeug mit sich, mit dem offensichtlich Diebstahlsicherungsanlagen gestört werden sollten.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich weitere Anzeigen - unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die 27-jährige Fahrerin stehe außerdem im Verdacht, das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben, so die Polizei. Bei ihr wurde eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden. jöh