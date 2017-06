2017-06-08 17:09:27.0

Augsburg Tramunfall verursacht Behinderungen auf Ulmer Straße

Der Zusammenprall eines Autos mit einer Straßenbahn hatte für Verkehrsbehinderungen auf der Ulmer Straße gesorgt. Nun läuft der Verkehr wieder ohne Verzögerungen.

Eine relativ harmlose Kollision eines Autos mit einer Straßenbahn hatte am heutigen Donnerstagnachmittag große Auswirkungen. Ein Autofahrer fuhr stadtauswärts auf der Ulmer Straße. Er wollte links abbiegen in die Reinöhlstraße. Dabei stieß sein Wagen mit einer Straßenbahn zusammen.

Dabei wurde der Autofahrer leicht verletzt, in der Tram kam niemand zu Schaden. Allerdings erfuhr die Straßenbahn beim Zusammenstoß einen technischen Defekt und kann nicht weiterfahren. Dadurch könne wiederum das Auto nicht geborgen werden, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage. So entstanden Verkehrsbehinderungen auf der Ulmer Straße. Inzwischen läuft der Verkehr wieder ohne Verzögerungen, wie der Polizeisprecher bestätigte.

