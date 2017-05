2017-05-12 13:40:00.0

Augsburg Trinkerszene am Kö: Polizist gebissen, Passant geohrfeigt

Mehrere Personen aus Trinkerszene am Augsburger Königsplatz legen sich mit der Polizei an. Eine 22-Jährige beißt sogar zu und schlägt einen Passanten.

Ärger in der Trinkerszene am Königsplatz in Augsburg: Ein betrunkener Mann hat sich dort am Donnerstagnachmittag Streitereien mit anderen Personen aus dem Milieu geliefert. Als Passanten deswegen die Polizei riefen, griff eine 22-jährige Betrunkene auch Beamte und einen unbeteiligten Passanten an. Ein Polizist wurde dabei mehrfach gebissen.

Die Mitteilung des Zeugen ging gegen 16.15 Uhr bei der Polizei ein. Er befürchtete, dass sich eine Schlägerei auf dem Platz anbahnt. Mehrere Streifen eilten deshalb zu der Stelle. Die Beamten stellten fest, dass es Streitereien und Beleidigungen in der Trinkerszene gegeben hatte. Vor allem ein 52-Jähriger, der fast 2,8 Promille Alkohol im Blut hatte, fiel durch Beleidigungen auf.

ANZEIGE

Nach Angaben der Polizei hatte der Mann zuvor schon eine Schule in der Schertlinstraße betreten und sich anfangs trotz mehrfacher Aufforderung geweigert, das Gebäude zu verlassen. „Da der Mann sich weiter uneinsichtig zeigte und mit weiteren Straftaten zu rechnen war, wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen“, teilt Polizeisprecherin Rebekka Oehmichen mit.

Mehrere Personen aus der Szene legen sich mit der Polizei an

Eine 22-Jährige aus der Szene war damit offensichtlich nicht einverstanden. Sie störte mehrfach den Einsatz, wurde deshalb des Platzes verwiesen, kehrte aber wieder zurück und beleidigte einen Polizeibeamten. Anschließend bespuckte sie einen unbeteiligten Passanten und ohrfeigte ihn auch noch. Daraufhin sollte die junge Frau ebenfalls in Polizeigewahrsam genommen werden. Auf dem Weg zum Streifenwagen wehrte sie sich jedoch vehement und schlug nach den Polizeibeamten. Als die Polizisten versuchten, die 22-Jährige in das Polizeifahrzeug zu setzen, biss sie einen Beamten mehrfach in den Oberschenkel und die Hand. Sie hatte rund zwei Promille Alkohol im Blut.

Während dieses Vorfalls solidarisierten sich den Polizeiangaben zufolge mehrere Sympathisanten aus der Szene mit der jungen Frau und störten. Zwei weitere Personen mussten deshalb in Gewahrsam genommen werden mussten. Auf der Fahrt in den Polizeiarrest leistete die Frau weiterhin massiv Widerstand, so die Polizei. jöh