2017-05-10 19:41:01.0

Augsburger Typen Typologie: In Bus und Schdrossaba begegnet man allerlei Gestalten

Jeder "Augschburger", der regelmäßig im Nahverkehr unterwegs ist, kennt sie. Die typischen Weggefährten in Bus und Schdrossaba. Eine nicht ganz ernstzunehmende Betrachtung. Von Jonas Voss

Der Radler

Im Feierabendverkehr hat man sich so gerade noch durch die Bustür gequetscht, da bemerkt man ein sanftes, aber beständiges Stoßen am Bein. Dreht man sich um, erblickt man ihn - in seiner vollen Pracht. Helm, Aktentasche und Leuchtweste gehören zur Grundausstattung. Weil der Heimweg den einen oder anderen Anstieg bereithält, fährt er lieber Bus. Schließlich hat er bereits auf dem Weg zur Arbeit genug für sich getan.

Zur Freude aller anderen Fahrgäste, die so in Kontakt mit Schmieröl und dreckigen Reifen kommen. Oder der Frau mit Kinderwagen, die nun vor verschlossenen Türen steht. Am Wochenende begegnet man dem Radler auch nach erfolgreichen Mountainbike-Touren in den Westlichen Wäldern, einen Großteil des Waldbodens bringen sie mit ihren Reifen in den Bus. Abstand halten ist angebracht.

ANZEIGE

Der Smartphone-Junkie

Heutzutage wohl keine reine Erscheinung des Nahverkehrs, sondern auf dem besten Weg zur Zivilisationskrankheit. Der Smartphone-Junkie signalisiert durch sein konzentriertes Starren auf den Bildschirm absolute Kooperationsverweigerung. Sei es der Sitznachbar, der nun, ebenfalls Smartphone-Dauernutzer, bereits drei Haltestellen verpasst hat und jetzt wirklich dringend raus muss. Sei es die alte Frau, die doch wirklich gerne einen Sitzplatz hätte. Ihre bevorzugte Taktik, das Niederstarren, führt beim Smartphone-Junkie nicht zum gewünschten Erfolg.

Er ist vertieft in die 7-Zoll, die die Welt bedeuten. Ist der Smartphone-Junkie besonders gut gelaunt, bespielt er den gesamten Bus mit lauter Musik aus seinem Telefon oder den Kopfhörern. So kommt man bestens versorgt mit den neuesten Eindrücken unserer Pop-Kultur zu Hause an.

Die Schulkinder

Ferienzeit bedeutet auch für die Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs so etwas wie Erholung. Man hat dann ein paar Wochen Ruhe vor scharfkantigen Schulranzen, die mit bemerkenswerter Penetranz in Kniekehlen stechen oder quer durch den Bus auf einen zugeflogen kommen. Pubertierende Jugendliche, deren Kontakt mit Duschen und fließendem Wasser sich auf die Freibadsaison beschränkt, verschonen einen in dieser Zeit mit ihren Ausdünstungen. Der Geist erhält Pause von den "Greatest Hits" der Kindercharts und den hochphilosophischen Gesprächen der kleinen Fahrgäste.

Zu Schulbeginn heißt es dann wieder in Deckung gehen, öffnen sich die Türen von Bus und Schdrossaba an einem "Hotspot" von Schulkindern. Hat man keinen Sitzplatz, könnte man ansonsten von einer Flut kleiner Egoisten einfach erdrückt werden. Ist man der glückliche Inhaber eines solchen Platzes, heißt es Ohren zu und durch.

Der Schläfer

Keine Sorge, in Augsburg fahren keine potentiellen Attentäter mit den Öffentlichen. Gemeint ist jener Typ Fahrgast, den man zu jeder Zeit antrifft. Oft hat er einen harten Arbeitstag hinter sich und sehnt sich nach seinem Sofa. Sitzt man neben ihm kann es passieren, dass die eigene Schulter zum Kissen umfunktioniert wird. Im schlimmsten Fall ist der Schläfer nun auch noch ein Schnarcher. Da heißt es durchhalten oder freundlich wecken. Als Stehgast sollte man sich vor plötzlich zur Seite oder nach vorne neigenden Körpern hüten.

Einen anderen Typus dieser Art findet man besonders oft in den frühen Morgenstunden oder am späten Abend. Der Konsum von legalen oder illegalen Rauschmitteln hat sie erst beseelt und dann ermattet. Ein Nickerchen im Nahverkehr bietet sich also an. Oft geht ein bierseliger Duft von ihnen aus und dient als Frühwarnsystem. Richtet sich der Schläfer doch einmal kurz auf, nimmt man besser Abstand. Wer weiß, welche Töne aus seinem Mund kommen. Begegnet man ihm, heißt es kurz die Vitalzeichen checken und ruhen lassen.

Die Paradiesvögel

Ihnen begegnet man nicht allzu oft in Bus und Schdrossaba. Aber wenn, bereichern sie einem den Tag. Sei es Gerhard Hermanutz, alias der "König von Augsburg" mit seinem wallenden weißen Rauschebart, der meist am Rathausplatz Hof hält. Oft ist er zu einem Lachen aufgelegt und für jedes Gespräch zu haben. Es gibt aber durchaus noch mehr Paradiesvögel, die regelmäßig mit den Öffentlichen unterwegs sind - darunter auch einige gruselige Gestalten.

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es lassen sich natürlich noch zahlreiche weitere Typen des Nahverkehrs treffen, die unser Leben auf die eine oder andere Art bereichern.