2017-07-04 15:10:20.0

Augsburg Übergriff auf AfD-Stand: Polizei sucht Foto- und Videoaufnahmen

Ein Info-Stand der AfD in der Annastraße ist am Samstag Ziel eines Übergriffs geworden. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Nach dem Übergriff auf einen Stand der Partei AfD in Augsburg ist die Polizei auf der Suche nach weiten Hinweisen. Wie die Beamten mitteilen, waren die vorläufig festgenommenen Personen "äußerst unkooperativ" - sie gaben nur ihre Personalien zu Protokoll. Die Polizei bittet deswegen um Foto- und Filmaufnahmen sowie weitere Zeugenhinweise zu dem Vorfall.

Bei dem Vorfall am Samstag tauchten nach Polizeiangaben acht bis neun Personen unvermittelt am Stand der AfD auf. Die Gruppe nahm Unterschriftenlisten mit, auf denen die AfD Unterstützung für ein Volksbegehren zur Abschaffung der Rundfunkgebühren sammelt. Mehrere Streifen rückten an. Fünf Personen wurden festgenommen. Ein älterer Mann stürzte bei der Aktion und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen in Richtung Körperverletzung und Sachbeschädigung, möglicherweise auch Landfriedensbruch, laufen. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Protest gegen die rechtspopulistische AfD. Am kommenden Wochenende wird die stellvertretende Parteichefin Beatrix von Storch zu einer Veranstaltung im Zeughaus erwartet. AZ