2017-02-17

Augsburger Altstadt Umbau der Kresslesmühle gerät ins Stocken

In die Augsburger Kresslesmühle zieht ein neues Lokal ein. Der Einzug verzögert sich allerdings. Es geht ums Geld. Wieviel der Umbau kosten soll. Von Michael Hörmann

Das Gebäude in der Altstadt liegt quasi in einem Dornröschenschlaf. Noch immer. Vollmundige Ankündigungen der Stadt, die Kresslesmühle schnell wach zu küssen, lassen sich so nicht umsetzen. Der Termin für den ursprünglich für Mitte Januar angekündigten Einzug eines neues Lokals ist längst verstrichen. Es dauert noch eine Weile dauern, bis das Café 13 tatsächlich startet. Die Eröffnung im Ganztagesbetrieb ist nunmehr für Mitte April angesetzt.

„Bis dahin müssen noch notwendige Arbeiten für die Infrastruktur erledigt werden“, sagt der zuständige Referent Reiner Erben. Der Stromanschluss muss verbessert werden, die Böden sind zu renovieren und die Küche muss instandgesetzt werden. Es ist bekannt, dass die Küche den Anforderungen einen modern eingerichteten Gastronomiebetriebs bislang nicht gerecht wird. Betreiber des Lokals ist das Café 13, das zuvor im Bleigäßchen (nahe des Zeughauses) saß. An diesem Standort wurde das Lokal aufgegeben, hier gibt es jetzt bereits einen Nachmieter.

Abgesehen vom Kabarett ist die Mühle tot

Die Gastronomie in der Kresslesmühle war in den zurückliegenden Monaten zu einem großen Problem geworden. Der frühere Pächter beendete vorzeitig seinen Vertrag. Die Stadt trennte sich von Bernd Beigl, der die „Kulturküche“ in der Kresslesmühle betrieben hatte. Das Lokal steht seit mehreren Monaten leer, der Umbau läuft.

Die Kresslesmühle bleibt deshalb vorerst eine Anlaufstation für Kabarettveranstaltungen. Sie finden statt. Ansonsten ist die kulturelle Begegnungsstätte, wie sie sich selbst bezeichnet, nahezu tot. Und das wird wohl noch länger so bleiben. Das von der Stadt geplante Bildungs- und Beratungszentrum lässt deutlich länger auf sich warten als zuletzt angekündigt. Noch im November hatte die Stadt groß verlautbaren lassen, dass der Umbau zügig angepackt werden soll. „Wir wollen die Mühle als Ort der interkulturellen Begegnung erhalten“, sagte Erben. Das seinem Referat zugehörige “Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt” ist seit August 2015 für die Kresslesmühle zuständig.

Zwar wurde kein genauer Termin genannt, doch es schien sprach viel dafür, dass noch in der ersten Jahreshälfte ist losgehen könne. Dem ist aber nicht so. Frühester Termin ist mittlerweile September 2017. Wie es aus dem zuständigen Referat heißt, ist mit einer Bauzeit von sechs bis zwölf Monaten zu rechnen. Haken: Gestartet werden kann ohnehin erst dann, wenn staatliche Fördermittel genehmigt sind. Die Stadt möchte ins Programm „Soziale Integration ins Quartier“ aufgenommen werden, das vom Bundesbauministerium aufgelegt ist. Bei einem positiven Entscheid könnten 90 Prozent der förderfähigen Kosten übernommen werden.

So viel soll der Umbau kosten

Mittlerweile ist klar, dass der komplette Umbau 1,3 Millionen Euro kostet. Beauftragt für die Abwicklung des Bauprojekts ist die Augsburger Gesellschaft für Stadtentwicklung (AGS), ein Tochterunternehmen der städtischen Wohnungsbaugesellschaft (WBG). Die Kresslesmühle soll künftig auch behindertengerecht erschlossen werden. Ein Aufzug ist vorgesehen.

Da es mit der schnellen Umsetzung des Bildungs- und Beratungszentrums nichts wird, sollen die Mitarbeiter an anderen Standorten ihre Tätigkeit starten. Das Beratungsangebot richtet sich an alle Menschen, die neu nach Augsburg kommen – auch Zugewanderte aus Ländern der Europäischen Union und Geflüchtete – sowie an Augsburger, die Fragen zum Thema Bildung und Berufseinstieg haben. Bildungs- und Berufseinstiegsberatung wird bisher nur bei Bedarf und an verschiedenen Orten von verschiedenen Stellen angeboten. Das Bildungs- und Beratungszentrum soll diese Lücke in der Augsburger Angebotslandschaft schließen.

Nicht nur hier besteht Handlungsbedarf. Gegenwärtig wird ein Konzept für eine, wie es heißt, „ganzheitliche Öffentlichkeitsarbeit“ ausgearbeitet. In der Praxis bedeutet dies , dass es derzeit keine eigene Internetseite der Kresslesmühle gibt.