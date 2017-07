2017-07-04 10:48:00.0

Augsburg Umbau im K&L Ruppert: Was sich noch in der Innenstadt ändert

Das Modekaufhaus K&L Ruppert verlässt Ende Juli die Bürgermeister-Fischer-Straße. Dann wird aufwendig umgebaut. Was sich sonst in der Innenstadt ändert. Von Andrea Wenzel

Die Schließung von K&L Ruppert hat viele Augsburger überrascht. Jetzt steht fest, dass das Modehaus am 31. Juli zum letzten Mal geöffnet hat.. Dann steht das etwa 5000 Quadratmeter große Gebäude vermutlich bis Herbst 2018 leer. Es wird ab August umgebaut, ehe ein Drogeriemarkt, ein Lebensmittelladen und ein Geschäft für junge Mode einziehen sollen.

Von diesen Umbaumaßnahmen betroffen sind auch die direkt angrenzenden Ladenflächen, in denen bisher der Pop-Up-Laden von Weltbild untergebracht war. Wie Bernhard Winnen, bei K&L Ruppert für Immobilien zuständig, verrät, gehört auch diese Fläche dem Weilheimer Modeunternehmen und wird in das neue Konzept des Gebäudes integriert. Sie wird demnach ebenfalls ein Jahr lang nicht bespielt. Damit muss Augsburg an dieser Stelle für längere Zeit auf sein attraktives Eingangstor in die Innenstadt verzichten.

ANZEIGE

Was sich sonst noch in der Stadt tut

Reisebüro im Karstadt:

Das Reisebüro ist aus den Flächen im Karstadtgebäude ausgezogen und hat Platz für die US-Schnellrestaurantkette Dunkin’ Donuts gemacht. Ab Juli, so steht es auf dem Aufdruck an den Schaufenstern, werden hier also statt Reisen vor allem süße Backwaren verkauft.

Räumchen wechsel Dich:

Im Pop-Up-Laden der Stadt in der Barfüßerstraße 10 gibt es ebenfalls einen Wechsel. Hier folgt auf das Design-Label Lebelei das Augsburger Modelabel Heaters. Eröffnung ist am 1. Juli. Bis 26. Juli wird Heaters dann seine erste Streetwear-Kollektion anbieten. Hochwertige Stoffe, limitierte Stückzahlen und eine faire Produktion in Europa sind laut Gründer Burak Küküc Bestandteil des Fashion-Konzepts.

Marc O’ Polo:

Wo sich in der Annastraße bislang die Marc O’ Polo-Filiale befand (sie ist Anfang des Jahres in die Philippine Welser-Straße gezogen) läuft ein Outlet-Konzept der Kette, welches noch bis 31. August geöffnet sein wird.

Ehemaliges Müller-Gebäude:

In dieses Gebäude in der Annastraße zieht im August die AAB Leasing, eine hundertprozentige Tochter der Augsburger Aktienbank, ein. Eine Anwaltskanzlei ist bereits vor Ort. Die Räume im Erdgeschoss sollen als Ladenflächen vermietet werden. Wer zum Zug kommen wird, ist noch nicht bekannt.

Olymp und Hades:

Seit dem Auszug der Modekette steht das Gebäude in der Annastraße leer. Laut Peter Mackes von Mackes Handelsimmobilien soll schon bald ein hochwertiger Nachfolger kommen. Wer das sein wird und wann er kommen wird, wollte er nicht sagen.

Leiser:

Das Schuhgeschäft schließt, wie berichtet, Mitte August seine Augsburger Filiale. Derzeit läuft der Abverkauf der Ware. Eine Information, ob die Ladenflächen bereits weitervermietet werden konnte, war nicht zu erhalten.

Peek & Cloppenburg:

Ob und wann Peek & Cloppenburg nun in das ehemalige Woolworth-Gebäude in der Annastraße umzieht, steht noch immer nicht fest. Wie die Peek & Cloppenburg KG mitteilt, seien Standortentwicklungen langfristig angelegt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt seien daher keine Auskünfte möglich.

Wöhrl Outlet:

Auch in den Stadtteilen tut sich was. Das Wöhrl Outlet im Fabrikschloss schließt zu zum 30. September. Eine Wiedereröffnung an einem anderen Standort wird es nicht geben. Man wolle sich auf die Filiale in der Innenstadt konzentrieren, heißt es seitens des Unternehmens. Die Mitarbeiter des Outlets wechseln in die Innenstadt.

Sport Förg:

Etwas anders sieht es bei Sport Förg in Göggingen aus. Das Sportgeschäft schließt seinen Standort in Göggingen. Letzter Verkaufstag ist laut Personal der 2. September. Der Abverkauf hat bereits begonnen. Ende September soll dann die neue Filiale in Friedberg eröffnet werden. Das Laufsportgeschäft von Förg bleibt dagegen in Göggingen.

Hier lesen Sie mehr: K&L Ruppert verlässt Augsburger Innenstadt: Ein Rückzug aus dem Nichts