2017-01-17 17:51:34.0

Innenstadt Unbekannte Täter leeren Parkscheinautomaten

In der Innenstadt wurden zwei Parkautomaten aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag in der Innenstadt zwei Parkscheinautomaten geöffnet und Bargeld in geringer Höhe daraus gestohlen. Die Automaten stehen in der Straße „Am Schwall“ in der Altstadt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 0821/323-2110 zu melden. (skro)