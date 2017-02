2017-02-14 17:20:00.0

Augsburg Unbekannte versprühen Löschpulver in Tiefgarage

50 Autos wurden eingestaubt. Ob ein Schaden entstanden ist, steht noch nicht fest

Einer oder mehrere Unbekannte haben am Montagabend gegen 21 Uhr in einer Tiefgarage in der Friedenstraße Löschpulver versprüht. Vier Feuerlöscher wurden komplett entleert. Das Pulver staubte knapp 50 in der Garage geparkte Autos ein. Ob dadurch ein Sachschaden entstand, ist noch unklar.

Zunächst rückten Feuerwehr und Polizei mit einem größeren Aufgebot an, weil über Notruf gemeldet worden war, dass starker Rauch aus der Garage dringe. Dabei handelte es sich aber offenbar um eine Pulverwolke.

ANZEIGE

Die Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt wegen der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln. Um Hinweise wird unter Telefon 0821/323-2710 gebeten. (skro)