2017-01-18 13:50:28.0

Augsburg Unbekannter schlägt 78-Jährigen "grundlos" zu Boden

Die Polizei sucht einen Mann, der in Augsburg-Hochzoll auf einen Rentner eingeschlagen haben soll.

In Augsburg-Hochzoll ist ein 78-Jähriger laut Polizei "grundlos" attackiert worden. Der Rentner befand sich am Dienstag gegen 23 Uhr auf dem Nachhauseweg als er in der Neuschwansteinstraße einen Mann entdeckte: Dieser schlug auf ein parkendes Auto ein.

Der Täter bemerkte den 78-Jährigen, bedrohte ihn und griff ihn an. Der Rentner ging durch die Schläge zu Boden und verletzte sich an Knie und Handgelenk.

Der Täter wird als etwa 1,85 Meter groß, 25 Jahre alt und schlank beschrieben. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. AZ