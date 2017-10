2017-10-27 15:46:00.0

Textilviertel Unbekannter versprüht Pfefferspray in der Tram

Ein Unbekannter hat in einer Straßenbahn Pfefferspray versprüht. Mehrere Fahrgäste erlitten Reizungen an den Augen.

Am Mittwoch kurz vor 23 Uhr kam es in der Straßenbahnlinie 1, die Richtung Göggingen unterwegs war, zu einem Vorfall, zu dem die Polizei nun Zeugen und Geschädigte sucht. Anhand der ausgewerteten Aufzeichnungen ist ersichtlich, dass ein unbekannter Mann in Begleitung zweier weiterer Fahrgäste beim Verlassen der Straßenbahn an der Haltestelle Berliner Allee vermutlich Pfefferspray im Fahrgastraum versprühte.

Spray aus Handtasche genommen

ANZEIGE

Mehrere Fahrgäste erlitten dabei offenbar kurzzeitig Augenreizungen und Hustenanfälle. Der von dem Vorfall in Kenntnis gesetzte Straßenbahnführer öffnete daraufhin alle Türen, damit die Reizdämpfe schnell abziehen konnten. Der unbekannte Sprüher war in Begleitung einer unbekannten Frau und eines ebenfalls unbekannten Mannes. Das Pfefferspray hatte der Übeltäter offenbar zuvor unbemerkt aus der Handtasche eines weiblichen Fahrgastes entnommen. (möh)