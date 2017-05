2017-05-07 10:31:23.0

Augsburg Unfallflucht wegen FCA-Spiel

Ein Autofahrer hat am Samstagnachmittag auf der B17 ein Verkehrszeichen umgefahren. Er haute ab, wurde aber ermittelt. Seine Begründung für die Flucht war kurios.

Der Autofahrer war am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr auf der B17 in Richtung Süden unterwegs. Auf Höhe des Kobelwegs kam er laut Polizei aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und überfuhr ein an der Ausfahrt aufgestelltes Verkehrszeichen. Der Fahrer kümmerte sich nicht um den Schaden. Er fuhr weiter. Der Flüchtige konnte allerdings ermittelt werden. Gegenüber der Polizei gab er den Grund für seine Unfallflucht an: Er war unter Zeitdruck, da in Kürze die Übertragung des Spiels FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach anfing. ina

Lesen Sie hier mehr zu dem FC-Spiel:

ANZEIGE

Ausgleich in letzter Minute: Ein Punkt für den Klassenerhalt

Einzelkritik: Starker Finnbogason, unauffälliger Max

FC-Augsburg Trainer Manuel Baum: "Natürlich bin ich verärgert"