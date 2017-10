2017-10-05 17:01:01.0

Augsburg Unfallserie auf der B17 mit hohem Sachschaden

Auf der Bundesstraße kommt es am Donnerstag zu mehreren Karambolagen. Bei einer ist auch ein Lkw beteiligt. Von Jan Kandzora

Pendler, die auf dem Weg nach Augsburg waren, mussten am Donnerstag phasenweise ordentlich Geduld aufbringen. Auf der B17 kam es am frühen Vormittag zu einer Unfallserie, die den Straßenverkehr in dem Bereich und im Umfeld teils lahmlegte.

Auslöser war eine Karambolage, die sich gegen 6.35 Uhr ereignete. Wie die Polizei berichtet, musste ein Autofahrer, der in Richtung Innenstadt unterwegs war, kurz vor der Anschlussstelle Gabelsberger Straße abbremsen. Die Fahrer von drei Autos hinter ihm konnten jeweils nicht mehr rechtzeitig stoppen, die Wagen krachten ineinander. An den vier Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro, zwei der beteiligten Fahrer wurden leicht verletzt.

Damit war es nicht vorbei. Unmittelbar darauf ereigneten sich in der Fahrtrichtung zwei Folgeunfälle – jeweils hatte ein Autofahrer aufgrund der Lage vor ihm abgebremst, während hinter ihm jemand deswegen nicht mehr rechtzeitig abstoppen konnte. Bei den beiden Auffahrunfällen entstand ein Sachschaden von einmal 6000 und einmal 4000 Euro, verletzt wurde bei diesen Zusammenstößen niemand.

Auch auf der Gegenfahrbahn krachte es. Zunächst gegen 6.55 Uhr, als bei einem Auffahrunfall ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro entstand. Auch dieser Zusammenstoß ging glimpflich aus; verletzt wurde ebenfalls niemand. Das war auch so, als ein Lastwagen, ebenfalls in südlicher Fahrtrichtung, gegen 7.30 Uhr beim Spurwechsel ein Auto übersah und es mit seinem Brummi rammte. Der Sachschaden lag in dem Fall bei etwa 3000 Euro, teilt die Polizei mit.

Aufgrund der Unfälle kam es am Donnerstagvormittag zu deutlichen Verkehrsbehinderungen und Staus. Nach Auskunft der Polizei hatte sich die Lage nach etwa eineinhalb Stunden wieder normalisiert.