2017-12-27 15:34:08.0

Augsburg Vater zertrümmert mit Hammer die Wohnung seines Sohnes

Ein tobender Vater hat mit einem Hammer die Wohnung seines Sohnes zerlegt. Dabei leistete er ganze Arbeit. Sachschaden: 15.000 Euro.

Ein 54-jähriger Mann hat am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Wohnung seines 29 Jahre alten Sohnes in der Kargstraße randaliert. Der Vorfall passierte gegen 21 Uhr. Wie die Polizei berichtet, zerlegte der tobende Vater mit einem Zimmermannshammer nahezu alle Möbel. Er zerschlug sogar die Fenster der Wohnung. Dabei verursachte der Mann auf der Straße vor der verwüsteten Wohnung ein Scherbenmeer. Auch drei vor dem Anwesen geparkte Autos waren mit Glasscherben übersät. Beim Eintreffen mehrerer Streifen hielt der Mann immer noch den Hammer in seinen Händen.

Der „hochaggressive“ Familienvater, wie die Polizei ihn beschreibt, musste in Gewahrsam genommen werden, damit nicht noch mehr passierte. Er stand zum Zeitpunkt seines Ausrasters nicht unter Alkoholeinfluss. Laut Polizei dürfte der Grund für die „eigenwillige Wohnungsumgestaltung“ nach derzeitigen Erkenntnissen ein bereits länger schwelender Familienkonflikt sein. Der Sachschaden wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt. ina