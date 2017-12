2017-12-28 13:57:25.0

Augsburg Vater zertrümmerte seine Wohnung: Was der Sohn jetzt sagt

Ein 29-jähriger Mann steht vor einem Scherbenhaufen. Sein Vater hat seine Wohnung mit einem Hammer zerstört. Der Schaden liegt bei 15.000 Euro. Was an dem Abend passierte. Von Ina Kresse

Vereinzelt liegen noch Glasscherben auf Fußweg und Straße. Etliche Fensterscheiben sind geborsten. Im Innenhof stapeln sich kaputte Zimmertüren. In ihrem Holz klaffen Löcher. Ein Mann hat am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages in dem Wohnhaus in Oberhausen mit einem Hammer gewütet (wir berichteten). Es ist nicht irgendein Haus. Es ist das, in dem sein eigener Sohn wohnt.

Ein Nachbar dachte bei dem Lärm zunächst an Silvesterböller. „An dem Abend wurde es draußen plötzlich so richtig laut. Ich sagte noch zu meiner Frau, die schmeißen jetzt schon Raketen.“ Erst als die Polizei mit mehreren Streifen angefahren kam, blickte er aus dem Fenster. „Da bemerkte ich, was überhaupt los war. Ich habe gesehen, wie der Vater von der Polizei abgeführt wurde und der Sohn die ganzen Scherben aufkehrte.“ Der 29-jährige Betroffene stand wahrlich vor einem Scherbenhaufen.

Vater haute mit Hammer alles kurz und klein

Sein 54 Jahre alter Vater hatte an besagtem Abend völlig in Rage mit einem Zimmermannshammer in seiner Wohnung alles kurz und klein gehauen. Zerschlagene Möbel und Fenster - der geschätzte Sachschaden beträgt 15.000 Euro. Das ist ein höchst außergewöhnlicher Fall, meint Polizeisprecher Michael Jakob. So etwas habe er auch noch nicht erlebt. Der Vater, der bei der Tat nicht alkoholisiert war, habe sich ohne Widerstand abführen lassen. Ein schon länger schwelender Familienstreit war laut dem Polizeisprecher der Auslöser für die unglaubliche Zerstörungswut des Mannes. Zu dem Zeitpunkt seines Ausrasten befanden sich mehrere Familienmitglieder in der Wohnung. Letztlich wusste sich der Sohn wohl nicht mehr zu helfen. Er selbst rief die Polizei. Der junge Mann wirkte nach dem Vorfall ziemlich mitgenommen.

Nein, er wolle gar nichts dazu sagen, winkte er zunächst ab. „Ich will nicht, dass die Nachbarn reden.“ Andererseits, das weiß er auch, haben viele Anwohner von dem Vorfall mitbekommen. Ein bisschen was erzählte er dann doch.

Mit seinem Vater hatte er demnach schon immer Streit. „Diesmal ist es allerdings so richtig eskaliert.“ Auf die Frage, ob er an dem Abend auch um seine Angehörigen und um sich selbst Angst hatte, meinte er knapp: „Sagen wir mal so. Es ist uns nichts passiert.“ Jetzt müsse er erst einmal schauen, dass alles wieder repariert wird. Das Haus werde derzeit sowieso saniert. Ein Gerüst ist aufgebaut. Der junge Mann hat jetzt noch mehr zu tun. Vor allem das Geschehene zu verarbeiten. Er wirkt ziemlich mitgenommen. Ob er meint, dass das Verhältnis zu seinem Vater nach dem Vorfall irgendwann wieder besser werden kann? „Das wird sich mit der Zeit zeigen.“