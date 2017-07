2017-07-20 14:29:00.0

Augsburg Veranstaltungen im Freien: Mit dem Sommer auf Rekordkurs?

Freiluftkino, Rocky Horror Show und Sommer am Kiez: Das Wetter ist perfekt für schöne Abende unter freiem Himmel. Die Veranstalter ziehen eine erste Bilanz. Von Miriam Zissler

Der Sommer gibt weiter Gas. Das freut vor allem die Veranstalter. Denn bei Freiluftveranstaltungen garantiert in den meisten Fällen vor allem sonniges und trockenes Wetter gute Besucherzahlen.

Rocky Horror Show erfolgreicher als West Side Story

So ist es beim Theater Augsburg: Die Freilichtbühnen-Saison liegt auf Rekordkurs: 46.000 Karten wurden bereits für die Rocky Horror Show verkauft. Was einerseits an dem beliebten Rockmusical liegt, andererseits an den guten Witterungsverhältnissen. "Wir mussten erst eine Vorstellung vor der Pause abbrechen", sagt Philipp Peters, Sprecher des Theaters. Die anderen konnten zumindest bis nach der Pause durchgespielt werden, viele von ihnen waren restlos ausverkauft. (Was hinter den Kulissen der Rocky Horror Show passiert, lesen Sie hier).

So viele verkaufte Karten gab es auf der Freilichtbühne noch nie. Bislang hielt die West Side Story mit über 45.500 Besuchern den Rekord: das war im Jahr 1997. Rund 45.000 Besucher sahen sich im 2015 die Blues Brothers an, bei Hair waren es über 41.800 Zuschauer. Mit dem derzeitigen Rekord ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.

Die Rocky Horror Show wird bis zum 29. Juli gezeigt. Einige Vorstellungen sind bereits ausverkauft, für die Aufführungen am kommenden Sonntag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag nächster Woche gibt es noch Karten. "Wenn eine Vorstellung ausverkauft ist, gehen an der Abendkasse die sichteingeschränkten Plätze am Hang in den Verkauf", sagt Peters. (Lesen Sie auch: Wie geht es auf der Freilichtbühne am Roten Tor weiter?)

Beim Lechflimmern könnte es einen Rekord geben

Und auch beim Open-Air-Kino im Familienband läuft es "sehr ordentlich", so Kinobetreiber Franz Fischer. Wohlwissend, dass er das Wetter ohnehin nicht beeinflussen kann, will er aber noch nicht von einem Rekord-Sommer sprechen. "Der Sommer 2014 ging beispielsweise auch gut los. Der August war damals so verregnet, dass wir an nur zwei, drei Abenden Filme zeigen konnten", erinnert er sich. Doch so schlimm wird es in diesem Jahr nicht werden hat auch er im Gefühl. "Bislang konnten wir bisher auch nur an einem Abend gar keinen Film zeigen", sagt er.

Die Besucher des Lechflimmerns sind hart im Nehmen. "Bei uns bleiben auch viele, wenn es zu regnen anfängt", sagt er. Dennoch könnte diese Saison ein Rekord herausspringen: Das liegt schon an der verlängerten Laufzeit. Fischer: "Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es im September immer noch einen sehr schönen Altweibersommer gibt. Deshalb läuft das Lechflimmern in diesem Jahr gleich bis zum 20. September."

Freilichtkinos und Freilichttheater gibt es auch an anderen Orten in der Region:

Sommer am Kiez kommt wieder

Der Sommer am Kiez am Helmut-Haller-Platz befindet sich dagegen bereits auf der Zielgeraden. In dieser Woche finden dort keine Veranstaltungen statt, weil auf dem Platz vor dem Oberhauser Bahnhof ein Streetsoccer-Turnier abgehalten wird. Doch von Donnerstag, 27. Juli, bis Samstag, 29. Juli, finden nochmals drei Konzerte statt.

"Wir sind sehr glücklich mit unserem Sommer am Kiez. Sowohl die kostenpflichtigen, als auch die kostenlosen Konzerte wurden sehr gut angenommen und was mich besonders gefreut und überrascht hat: Die Besucher kamen, wenn das Wetter auch einmal nicht so toll war", sagt Alexander Epp. Das Programm endet am Samstag, 29. Juli, mit dem Konzert von Fiddlers Green. Die Veranstalter wissen schon jetzt: Auch im kommenden Jahr wird es ein Sommer am Kiez geben.

Seit elf Jahren gibt es das Sonnendeck, der Sandstrand auf dem Dach des Parkhauses Ludwigstraße. Seit Mitte Mai können hier die Besucher ihre Füße in den Sand strecken. "Es ist ein sehr guter Sommer", freut sich Betreiber Manuel Widler schon jetzt. Beim Kultstrand auf dem Schlachthofgelände ist es für eine Sommer-Bilanz dagegen noch zu früh. Wenn es nach Veranstalter Manfred Sedlmair ginge, dann hätten sie in diesem Jahr schon Ende Juni in die Saison starten können.

"Da haben wir den Kultstrand aufgebaut. Das waren zwei Wochen Sonne pur", sagt er. Los ging es aber 7. Juli, wo erst einmal kühlere und regenreiche Tage folgten. "Aber jetzt gibt es wieder gutes Wetter und gute Stimmung", verspricht Sedlmair. Ihre Saison geht bis zum 20. August.

Der Botanische Garten hat dagegen immer Saison. Dieser Sommer ist allerdings eine Spur zu heiß. "Unsere Besucher mögen es am liebsten, wenn es nicht zu kühl und nicht zu heiß ist. 26 Grad sind perfekt", sagt der technische Leiter Bernhard Winzenhörlein. Doch mit einem Rekord kann auch der Botanische Garten aufwarten: Zum Beleuchtungsabend kamen am 24. Juni 3500 Besucher, so viel wie noch nie.