2017-06-15 09:27:00.0

Augsburg Vereinter Einsatz für die Jakober Kirchweih

Der Stadtteilverein und zahlreiche Helfer haben wieder ein Programm zusammengestellt. Dazu zählt auch der Jakobuslauf. Was vom 21. bis 30. Juli alles geboten ist. Von Andrea Baumann

Was macht ein Pfarrer im Dessous-Laden? Damit keine wilden Spekulationen ins Kraut schießen: Friedrich Benning, evangelischer Priester und Hausherr von St. Jakob, huscht immer wieder aus dienstlichen Gründen in das Fachgeschäft von Sabine Hofmann gegenüber seiner Kirche. Die beiden müssen in diesen Wochen einiges besprechen, denn ihr gemeinsames „Kind“, die Jakober Kirchweih, rückt näher.

Seit sich die Stadt vor zwei Jahren weitgehend von der Organisation des Volksfestes zurückzog, sind dafür ausschließlich die ehrenamtlichen Kräfte verantwortlich: die Kirchen und der Stadtteilverein Ja- kobervorstadt, zu dem neben der Vorsitzenden Hofmann auch die beiden Stellvertreter Benning sowie Christian Gerlinger zählen. Im Gespräch mit AZ vor Ort verraten die drei, was die Besucher in diesem Jahr erwartet.

ANZEIGE

Straßenkünstler gesucht

Termin Eröffnet wird die Jakober Kirchweih mit dem Abend des Stadtteilvereins am Freitag, 21. Juli. Unter dem Motto „Der Tag, an dem wir den Atem anhielten“ erinnern mehrere Gesprächspartner an die spektakuläre Bombenentschärfung an Weihnachten in der Jakobervorstadt. Das Festwochenende in und um St. Jakob findet dann am 22. und 23. Juli statt. Die Veranstalter freuen sich, diesmal nicht mit dem Festival „La Strada“ oder der Radlernacht konkurrieren zu müssen, suchen aber noch nach einem Straßenkünstler (Angebote an Sabine Hofmann unter Telefon 0821/516352). Details zum Programm gibt es unter www.jakoberkirchweih.de.

Straßensperrung Wie in den Vorjahren hat die Stadt an den beiden Hauptfestagen eine kleine Straßensperrung genehmigt. Nur die Straßenbahn verkehrt regulär, der stadtauswärts fahrende Verkehr wird hinter der Kirche über den Lauterlech zur Straße bei der Jakobskirche umgeleitet. Auch wenn die Kirchweih etliche Nummern kleiner ist als die Sommernächte in der Maxstraße, muss auch der Stadtteilverein wegen der zunehmenden Terrorgefahr stärkere Sicherheitsvorkehrungen treffen.

Pfarrer Zelinsky kehrt zurück

Jakobuswoche Den Jakobustag am 25. Juli umrahmen die Kirchen traditionell mit einer Festwoche in St. Jakob vom 21. bis 30. Juli. Neben Gottesdiensten und Andachten stehen auch Konzerte auf dem Programm. Unter anderem dürfen sich die Besucher am Montag, 24. Juli, 20 Uhr, auf eine musikalische Begegnung mit Luther und dem früheren Barfüßer-Pfarrer Frank Zelinsky als Mitglied der Band „Khwaerthon AB“ freuen. Sponsoren ermöglichen es auch in diesem Jahr, dass die Veranstaltungen keinen Eintritt kosten. Spenden sind aber laut Hofmann sehr erwünscht.

Stadtplanung Der Stadtrat hat jüngst Gelder bewilligt, um die Planungen für die Entwicklung der nördlichen Jakobervorstadt vom Lauterlech bis zum Vincentinum voranzubringen. Unter dem Motto „Gemeinsam Zukunft denken“ stellt Tobias Häberle vom Stadtplanungsamt am Freitag, 28. Juli, um 20 Uhr in St. Jakob Perspektiven für dieses Viertel vor.

Jakobuslauf Fester Bestandteil des Volksfestes ist seit vielen Jahren der Jakobuslauf. Am Samstag, 22. Juli, wird der DJK-Diözesanverband mit zahlreichen Ehrenamtlichen um 17 Uhr wieder Hunderte von Menschen am Lech entlang in Bewegung bringen. Start und Ziel ist der Jakobsplatz.

Aktive Läufer können den Viertelmarathon (rund 10,6 Kilometer) auswählen. Walker gehen 8,7 Kilometer, dieselbe Distanz kann auch schneller gelaufen werden. Alternativ dazu bietet sich für alle die „große“ Schülerstrecke mit 4,8 Kilometer an. Die kürzeste Distanz mit eineinhalb Kilometern ist für Grundschüler reserviert.

Zweierlei Rottöne

Kooperationspartner im Vorverkauf ist das Schuhhaus Bögle, Jakoberstraße 52, Telefon 0821/ 38222. Dort erhält jeder Teilnehmer mit der Anmeldung ein Laufshirt, das in diesem Jahr in zweierlei Rottönen gehalten ist. Die Startgebühren: Schüler bis zur 4. Klasse zwei Euro, ältere Schüler sieben Euro, alle anderen Teilnehmer 15 Euro. Anmeldeschluss bei der DJK ist der 17. Juli, beim Schuhhaus Bögle bis 22. Juli. Schulklassen, die sich bis 17. Juli anmelden 2 Euro (Sammelanmeldung nur über Schule möglich); Schüler 5. bis 12. Klasse sieben Euro – alle anderen Laufteilnehmenden 15 Euro (darin sind die erstmals anfallenden Gebühren des deutschen Laufverbandes enthalten).

Anmeldeschluss für Einzel- und Sammelmeldungen bei der DJK, unter anderem für den Grundschulwettbewerb, bis 17. Juli, beim Schuhhaus Bögle bis 22. Juli, 12 Uhr. Eine Nachmeldung ist am Lauftag ab 17 Uhr möglich, jedoch wird eine zusätzliche Gebühr von 3 Euro fällig.

Näheres zum Programm unter www.jakoberkirchweih.de