2017-05-18 09:49:00.0

Augsburg Verkehrsinseln sorgen für Gerüchte

An der Hessenbachstraße sind Plastikeinbauten durch feste Querungshilfen ersetzt worden. Das ruft Spekulationen bezüglich der Trassenführung der Straßenbahnlinie 5 hervor Von Fridtjof Atterdal

Die Hessenbachstraße in Pfersee ist in einem schlechten Zustand. Auf dem Belag wechseln sich Kopfsteinpflaster und Asphalt ab, dazwischen klaffen Löcher. Seit Jahren fordern die Anwohner deshalb, die Straße zu erneuern. Dass jetzt auf der Straße zwei Kunststoff-Verkehrsinseln durch feste Einbauten ersetzt wurden, ohne dass etwas an der Straße gemacht wurde, führt zu Spekulationen bei den Nachbarn. Sie drehen sich um die geplante Straßenbahnlinie 5 – und ob die Baumaßnahmen etwas damit zu tun haben könnten.

Die Hessenbachstraße war bei der Trassenführung der neuen Straßenbahn lange Zeit Favorit der Stadt. Dagegen hatte sich teils heftiger Widerstand der Anwohner formiert, weil unter anderem eine Baumallee gefällt werden müsste. Zwei Jahre feilten die Stadtwerke an der Detailplanung, bis überraschend die Kehrtwendung kam und jetzt die Trasse durch die Holzbachstraße führen soll. Grund war unter anderem, dass die Straßenbahn über den Neubau der Ackermannbrücke geführt werden könnte, was ursprünglich nicht vorgesehen war.

Anwohner glauben nicht, dass die Hessenbachstraße vom Tisch ist

Doch dass die Hessenbachstraße wirklich vom Tisch ist, wollen die Anwohner nicht so recht glauben. So wurden die neuen Fußgängerinseln von vielen als Vorbereitung für den Straßenbahnanschluss gedeutet, berichtet Violeta Böhm vom Deutschen Kaiser. Die Gastwirtschaft mit Biergarten liegt an der Hessenbachstraße direkt gegenüber einer der Verkehrsinseln und ist Treffpunkt für Anwohner aus der Nachbarschaft. „Warum sollte man das jetzt bauen, wenn nicht auch eine Straßenbahnhaltestelle kommt“, meint sie. Aus Sicht der Wirtin wären die Bauarbeiten allerdings eine Katastrophe. „Dann können wir zusperren – schon bei den Arbeiten für die Verkehrsinsel konnte man hier nicht mehr sitzen“, beklagt sie sich.

Auch um die Natur an der Wertach sorgt sie sich. „Wir leben unter anderem von den Spaziergängern, die hier heraufkommen – mit der Straßenbahn ist das wohl vorbei“, fürchtet sie. Ob die Straßenbahn kommt oder nicht – an der Straße muss aus ihrer Sicht dringend etwas gemacht werden. „Mein Mann schimpft jedes Mal, wenn er mich mit dem Auto abholt, weil es kaputt geht“, berichtet sie. Straßen wie diese habe sie sich in einer deutschen Großstadt nicht vorstellen können, so die gebürtige Montenegrinerin.

Wann kommt das Planfeststellungsverfahren für die Linie 5?

Bei der Bürgeraktion Pfersee werden die Einbauten eher als Zeichen dafür gewertet, dass die Hessenbachstraße aus dem Rennen für die Straßenbahn ist, wie der Vorsitzende Dietmar Egger sagt. „Allerdings schließe ich auch nicht aus, dass bei der Stadt die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut“, meint er. Er frage sich vor allem, wann endlich das Planfeststellungsverfahren für die Linie 5 beginnt. „Seit zwei Jahren heißt es, das Verfahren kommt“, so Egger.

Die Verkehrsinseln haben mit dem Bau der Straßenbahnlinie nichts zu tun, so Baureferent Gerd Merkle. Die provisorischen Plastikteile in diesem Abschnitt seien nicht mehr verkehrssicher gewesen. Durch das Befahren der Hessenbachstraße mit schweren Fahrzeugen, vor allem Bussen, hätten sich die Inseln zwischenzeitlich wöchentlich von der Fahrbahn gelöst. Aus diesem Grund wurden sie ersetzt. Auch wenn die Straße saniert wird, könnten die Verkehrsinseln bleiben. Wann das der Fall ist, konnte Merkle aber nicht sagen. „Mittel für die Straßensanierung konnten vom Stadtrat für den Haushalt 2017/18 nicht bereitgestellt werden“, so der Baureferent.

Wo die Straßenbahn endgültig fahren wird, konnte Merkle ebenfalls nicht sagen. Geplant sei, dass die Stadtwerke Augsburg als Antragsstellerin die „Vorzugsvariante“ Holzbachstraße in ihre Antragsunterlagen einarbeitet und bei der Regierung von Schwaben als zuständiger Genehmigungsbehörde einreicht. „Da erst im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens über die endgültige Trassenführung entschieden wird, kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine abschließende Aussage getroffen werden“, so Merkle.