2017-02-27 14:52:00.0

Augsburg Vermisster Mann in Italien aufgetaucht

Ein seit Freitag vermisster Mann ist wieder aufgetaucht. Er hatte sich auf bislang unbekannte Weise von Augsburg aus nach Italien abgesetzt. Von Michael Hörmann

Am Freitag hatte die Polizei eine Vermisstensuche öffentlich gemacht. Ein 53-jähriger Mann war seit Donnerstagnachmittag als vermisst gemeldet worden. Der Mann hatte sich zuletzt in einer Pflegeeinrichtung im Spickel befunden. Grund war eine Nachsorgemaßnahme nach einer schweren Erkrankung.

Am Montag kam die gute Nachricht: Der Mann ist wieder aufgetaucht. Der Vermisste gelangte auf derzeit noch nicht bekanntem Weg nach Italien, ließ die Polizei wissen. Er wurde in der Nähe von Savona ausfindig gemacht. Der Mann wurde am Montagvormittag von seiner Familie abgeholt und nach Hause mitgenommen. Er stammt aus Marktgraitz, in der Nähe von Lichtenfels.