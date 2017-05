2017-05-21 18:22:49.0

Augsburg Verschwundenes Klavier sorgt für Aufregung

Das Klavier an der Bismarckbrücke, Teil der Aktion "Play Me, I'm Yours" war verschwunden. Es war an einem sicheren Ort.

Das Tournee-Klavier „Frühlingsbunt“ sorgte am Wochenende für reichlich Aufregung. Das bemalte Piano ist Bestandteil der Aktion „Play Me, I’m Yours“, die derzeit in Augsburg stattfindet. An verschiedenen Plätzen sind für drei Wochen Pianos aufgestellt, die von den Passanten nach Herzenslust bespielt werden können und auch werden.

„Frühlingsbunt“ vermisst

Ein Piano, das kunterbunte „Frühlingsbunt“, verbrachte den ersten Teil der Aktion am Oberhauser Bahnhof, wo das Kirschblütenfest gefeiert wurde. Am Wochenende zog es um: ins Bismarckviertel. Dort fand am Samstag der Hinterhofflohmarkt statt, wo zahlreiche Besucher durch das Viertel zogen, um nach Schnäppchen zu jagen.

Was anfangs fehlte, war das Klavier. „Es war an einem sehr sicheren Ort. Es verbrachte die Nacht von Freitag auf Samstag bei der Polizei“, sagt Bürgermeisterin Eva Weber. Die Polizei habe es an diesem Standort nicht vermutet und sicherheitshalber mitgenommen. Weber: „Wir haben bewusst die Stadtteile mit eingebunden. Die Augsburger können sich noch eine Woche an den Klavieren erfreuen.“ ziss

An insgesamt zehn Orten in Augsburg stehen nun öffentliche Pianos - unter anderem auf dem Rathausplatz. Sie gehören zur Aktion „Play me, I’m Yours“ und wartet darauf, von Passanten bespielt zu werden.

