2017-05-25 14:25:00.0

Augsburg Verwesungsgestank? Dixi-Klo sorgt im Herrenbachviertel für Aufregung

Anwohner rufen die Polizei, da sie in einem Haus starken Verwesungsgeruch wahrnehmen. Die Einsatzkräfte brechen zwei Türen auf. Doch eine Leiche steckt nicht hinter dem Gestank.

Der Gestank muss schlimm gewesen sein. Verwesungsgeruch, vermuteten Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Herrenbachviertel – und riefen daher die Polizei.

Diese rückte zusammen mit der Feuerwehr am Mittwochmittag gegen 11.30 Uhr in der Herrenbachstraße an. Beim Eintreffen der Polizisten hatten Feuerwehrkräfte bereits eine Wohnungstür geöffnet, nachdem dort auf Klingeln niemand reagierte. Gestorben war aber glücklicherweise niemand: Der Wohnungsinhaber war an seiner Arbeitsstelle und wohlauf, berichtet die Polizei.

"Ein Zersetzungsprozess"

Die Einsatzkräfte folgten ihrer Nase und öffneten eine Etage tiefer eine weitere Wohnungstür. Eine Leiche fanden sie dort allerdings ebenfalls nicht. Die Ursache für den nach Auskunft der Polizei „absolut üblen“ Geruch fand sich dann unmittelbar neben dem Wohnhaus: Hier stand ein Dixi-Klo, in dem, so die Polizei, „offensichtlich gerade ein Zersetzungsprozess nach vorheriger mutmaßlich intensiver Benutzung“ im Gange war. Die Einsatzkräfte konnten den Verursacher allerdings nicht mehr ausfindig machen. Die Fahndungsintensität, heißt es von der Polizei, sei wohl auch nicht besonders hoch gewesen. jaka